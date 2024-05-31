Повітряне шоколадне безе: рецепт, який підкорить серця ласунів

Це безе стане вашим улюбленим десертом.

Хто з нас не мріє про легкий, повітряний десерт, який тане в роті і дарує незабутнє відчуття насолоди? Сьогодні ми поділимося з вами рецептом шоколадного безе — витонченого десерту, яке підкорить серця навіть найвибагливіших ласунів.

Інгредієнти:

4 яєчних білки

140 г цукру

20 г какао-порошку

1/4 чайної ложки лимонної кислоти

1/4 чайної ложки солі

Для прикрашання:

Збиті вершки

Свіжі ягоди

Тертий шоколад

Приготування:

Підготуйте посуд: важливо, щоб посуд, в якому ви будете збивати білки, був сухим і чистим. Вимийте та ретельно просушіть миску та віночок. Відокремте білки від жовтків: акуратно відокремте білки від жовтків, щоб жовток не потрапив до білків. Збийте білки до пишної піни, поступово додаючи цукор. Додайте какао-порошок, лимонну кислоту та сіль: просійте какао-порошок, додайте лимонну кислоту та сіль, акуратно перемішайте ложкою, щоб зберегти пишність білків. Викладіть безе на деко: за допомогою кондитерського мішка або ложки викладіть безе на деко, застелене пергаментним папером. Сформуйте з білкової маси кульки або пірамідки. Випікайте безе: розігрійте духовку до 110°C. Випікайте безе протягом 1-1,5 години, доки воно не стане хрустким зовні і м'яким всередині. Охолодіть безе: вимкніть духовку, залиште безе всередині ще на 30 хвилин, потім дайте йому повністю охолонути при кімнатній температурі. Прикрасьте безе: перед подачею прикрасьте безе збитими вершками, свіжими ягодами та тертим шоколадом.

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