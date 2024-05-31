Повітряне шоколадне безе: рецепт, який підкорить серця ласунів
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Це безе стане вашим улюбленим десертом.
Хто з нас не мріє про легкий, повітряний десерт, який тане в роті і дарує незабутнє відчуття насолоди? Сьогодні ми поділимося з вами рецептом шоколадного безе — витонченого десерту, яке підкорить серця навіть найвибагливіших ласунів.
Інгредієнти:
- 4 яєчних білки
- 140 г цукру
- 20 г какао-порошку
- 1/4 чайної ложки лимонної кислоти
- 1/4 чайної ложки солі
Для прикрашання:
- Збиті вершки
- Свіжі ягоди
- Тертий шоколад
Приготування:
- Підготуйте посуд: важливо, щоб посуд, в якому ви будете збивати білки, був сухим і чистим. Вимийте та ретельно просушіть миску та віночок.
- Відокремте білки від жовтків: акуратно відокремте білки від жовтків, щоб жовток не потрапив до білків. Збийте білки до пишної піни, поступово додаючи цукор.
- Додайте какао-порошок, лимонну кислоту та сіль: просійте какао-порошок, додайте лимонну кислоту та сіль, акуратно перемішайте ложкою, щоб зберегти пишність білків.
- Викладіть безе на деко: за допомогою кондитерського мішка або ложки викладіть безе на деко, застелене пергаментним папером. Сформуйте з білкової маси кульки або пірамідки.
- Випікайте безе: розігрійте духовку до 110°C. Випікайте безе протягом 1-1,5 години, доки воно не стане хрустким зовні і м'яким всередині.
- Охолодіть безе: вимкніть духовку, залиште безе всередині ще на 30 хвилин, потім дайте йому повністю охолонути при кімнатній температурі.
- Прикрасьте безе: перед подачею прикрасьте безе збитими вершками, свіжими ягодами та тертим шоколадом.
Також ми ділились рецептом відмінного карамельного торта. Раніше, ми пропонували рецепт яблучного пирога з безе.