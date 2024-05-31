Воздушное шоколадное безе: рецепт, который покорит сердца сладкоежек

Это безе станет вашим любимым десертом.

Кто из нас не мечтает о легком, воздушном десерте, который тает во рту и дарит незабываемое чувство наслаждения? Сегодня мы поделимся с вами рецептом шоколадного безе – изящного десерта, который покорит сердца даже самых взыскательных сладкоежек.

Ингредиенты:

4 яичных белка

140 г сахара

20 г какао-порошка

1/4 чайной ложки лимонной кислоты

1/4 чайной ложки соли

Для украшения:

Взбитые сливки

Свежие ягоды

Тертый шоколад

Приготовление:

Подготовьте посуду: важно, чтобы посуда, в которой вы будете взбивать белки, была сухой и чистой. Вымойте и тщательно просушите миску и венчик. Отделите белки от желтков: аккуратно отделите белки от желтков, чтобы желток не попал в белки. Взбейте белки до пышной пены, постепенно добавляя сахар. Добавьте какао-порошок, лимонную кислоту и соль: просейте какао-порошок, добавьте лимонную кислоту и соль, аккуратно перемешайте ложкой, чтобы сохранить великолепие белков. Выложите безе на противень: с помощью кондитерского мешка или ложки выложите безе на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сформируйте из белковой массы шарики или пирамидки. Выпекайте безе: разогрейте духовку до 110°C. Выпекайте безе в течение 1-1,5 часов, пока оно не станет хрустящим снаружи и мягким внутри. Охладите безе: выключите духовку, оставьте безе внутри еще на 30 минут, затем дайте ему остыть полностью при комнатной температуре. Украсьте безе: перед подачей украсьте безе взбитыми сливками, свежими ягодами и тертым шоколадом.

Также мы делились рецептом отличного карамельного торта. Раньше, мы предлагали рецепт яблочного пирога из безе.