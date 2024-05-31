Воздушное шоколадное безе: рецепт, который покорит сердца сладкоежек
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Это безе станет вашим любимым десертом.
Кто из нас не мечтает о легком, воздушном десерте, который тает во рту и дарит незабываемое чувство наслаждения? Сегодня мы поделимся с вами рецептом шоколадного безе – изящного десерта, который покорит сердца даже самых взыскательных сладкоежек.
Ингредиенты:
- 4 яичных белка
- 140 г сахара
- 20 г какао-порошка
- 1/4 чайной ложки лимонной кислоты
- 1/4 чайной ложки соли
Для украшения:
- Взбитые сливки
- Свежие ягоды
- Тертый шоколад
Приготовление:
- Подготовьте посуду: важно, чтобы посуда, в которой вы будете взбивать белки, была сухой и чистой. Вымойте и тщательно просушите миску и венчик.
- Отделите белки от желтков: аккуратно отделите белки от желтков, чтобы желток не попал в белки. Взбейте белки до пышной пены, постепенно добавляя сахар.
- Добавьте какао-порошок, лимонную кислоту и соль: просейте какао-порошок, добавьте лимонную кислоту и соль, аккуратно перемешайте ложкой, чтобы сохранить великолепие белков.
- Выложите безе на противень: с помощью кондитерского мешка или ложки выложите безе на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сформируйте из белковой массы шарики или пирамидки.
- Выпекайте безе: разогрейте духовку до 110°C. Выпекайте безе в течение 1-1,5 часов, пока оно не станет хрустящим снаружи и мягким внутри.
- Охладите безе: выключите духовку, оставьте безе внутри еще на 30 минут, затем дайте ему остыть полностью при комнатной температуре.
- Украсьте безе: перед подачей украсьте безе взбитыми сливками, свежими ягодами и тертым шоколадом.
Также мы делились рецептом отличного карамельного торта. Раньше, мы предлагали рецепт яблочного пирога из безе.