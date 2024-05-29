Ароматный кролик в сметане с чесноком: традиционное украинское блюдо
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Если вы хотите удивить своих домашних – приготовьте ароматного кролика в сметане.
Кролик в сметане – это классическое блюдо, которое всегда украсит любой праздничный стол. Ее нежное мясо, пропитанное ароматной сметанной подливкой, не оставит равнодушным ни одного гурмана. Также, предлагаем рецепт сациви.
Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом кролика в сметане, который по силам приготовить даже начинающему кулинару.
Ингредиенты:
- 1 тушка кролика (примерно 1,5 кг)
- 500 мл сметаны
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка муки
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1 лавровый лист
- 5 горошин черного перца
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Кролика вымойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте на порционные куски.
- Лук нарежьте кубиками, морковь – соломкой.
- В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте в лук морковь и обжарьте еще 5 минут.
- Добавьте к овощам кролика, посолите, поперчите и обжарьте со всех сторон в румяную корочку.
- Влейте сметану, добавьте лавровый лист и чёрный перец.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите кролика в течение 1-1,5 часа.
- За 10 минут до готовности добавьте в тушеную муку, разбавленную холодной водой.
- Готового кролика подавайте с любимым гарниром, например с картофельным пюре или рисом.
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