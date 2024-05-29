Ароматный кролик в сметане с чесноком: традиционное украинское блюдо

Если вы хотите удивить своих домашних – приготовьте ароматного кролика в сметане.

Кролик в сметане – это классическое блюдо, которое всегда украсит любой праздничный стол. Ее нежное мясо, пропитанное ароматной сметанной подливкой, не оставит равнодушным ни одного гурмана. Также, предлагаем рецепт сациви.

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом кролика в сметане, который по силам приготовить даже начинающему кулинару.

Ингредиенты:

1 тушка кролика (примерно 1,5 кг)

500 мл сметаны

2 луковицы

2 моркови

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка муки

1 столовая ложка сливочного масла

1 лавровый лист

5 горошин черного перца

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Кролика вымойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте на порционные куски. Лук нарежьте кубиками, морковь – соломкой. В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте в лук морковь и обжарьте еще 5 минут. Добавьте к овощам кролика, посолите, поперчите и обжарьте со всех сторон в румяную корочку. Влейте сметану, добавьте лавровый лист и чёрный перец. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите кролика в течение 1-1,5 часа. За 10 минут до готовности добавьте в тушеную муку, разбавленную холодной водой. Готового кролика подавайте с любимым гарниром, например с картофельным пюре или рисом.

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