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Ароматный кролик в сметане с чесноком: традиционное украинское блюдо

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Кролик в сметане станет вашим любимым обедом (изображение создано с помощью ИИ)
Кролик в сметане станет вашим любимым обедом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите удивить своих домашних – приготовьте ароматного кролика в сметане.

Кролик в сметане – это классическое блюдо, которое всегда украсит любой праздничный стол. Ее нежное мясо, пропитанное ароматной сметанной подливкой, не оставит равнодушным ни одного гурмана. Также, предлагаем рецепт сациви.

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом кролика в сметане, который по силам приготовить даже начинающему кулинару.

Ингредиенты:

  • 1 тушка кролика (примерно 1,5 кг)
  • 500 мл сметаны
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка муки
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 лавровый лист
  • 5 горошин черного перца
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Кролика вымойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте на порционные куски.
  2. Лук нарежьте кубиками, морковь – соломкой.
  3. В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
  4. Добавьте в лук морковь и обжарьте еще 5 минут.
  5. Добавьте к овощам кролика, посолите, поперчите и обжарьте со всех сторон в румяную корочку.
  6. Влейте сметану, добавьте лавровый лист и чёрный перец.
  7. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите кролика в течение 1-1,5 часа.
  8. За 10 минут до готовности добавьте в тушеную муку, разбавленную холодной водой.
  9. Готового кролика подавайте с любимым гарниром, например с картофельным пюре или рисом.

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