Ніжна запечена перепілка: вишукана страва для особливого випадку
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У приготуванні перепілки є певні секрети.
Перепілка — це не просто м'ясо, це вишукана страва, яка завжди прикрасить будь-який святковий стіл. Її ніжне м'ясо має неповторний смак і аромат, який не залишить байдужим жодного гурмана. Також, пропонуємо рецепт курки в апельсиновому соусі.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом запеченої перепілки, яка стане справжньою "перлиною" вашого столу.
Інгредієнти:
- 2 перепілки
- 100 г вершкового масла
- 50 г бекону
- 2 цибулини
- 2 яблука
- 1 столова ложка меду
- 1 столова ложка гірчиці
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1/2 чайної ложки орегано
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Перепілок вимийте, обсушіть паперовими рушниками і натріть сіллю та перцем.
- Вершкове масло розім'яти з медом, гірчицею, лимонним соком і орегано.
- Цією сумішшю добре намажте перепілок.
- Цибулю наріжте кубиками, яблука — часточками.
- На дно форми для випічки викладіть бекон, потім перепілок, цибулю і яблука.
- Запікайте перепілок в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 40-50 хвилин.
- Готових перепілок викладіть на тарілку і подавайте з улюбленим гарніром.
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