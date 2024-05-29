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Ніжна запечена перепілка: вишукана страва для особливого випадку

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Перепілка стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ)
Перепілка стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

У приготуванні перепілки є певні секрети.

Перепілка — це не просто м'ясо, це вишукана страва, яка завжди прикрасить будь-який святковий стіл. Її ніжне м'ясо має неповторний смак і аромат, який не залишить байдужим жодного гурмана. Також, пропонуємо рецепт курки в апельсиновому соусі.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом запеченої перепілки, яка стане справжньою "перлиною" вашого столу.

Інгредієнти:

  • 2 перепілки
  • 100 г вершкового масла
  • 50 г бекону
  • 2 цибулини
  • 2 яблука
  • 1 столова ложка меду
  • 1 столова ложка гірчиці
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 1/2 чайної ложки орегано
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Перепілок вимийте, обсушіть паперовими рушниками і натріть сіллю та перцем.
  2. Вершкове масло розім'яти з медом, гірчицею, лимонним соком і орегано.
  3. Цією сумішшю добре намажте перепілок.
  4. Цибулю наріжте кубиками, яблука — часточками.
  5. На дно форми для випічки викладіть бекон, потім перепілок, цибулю і яблука.
  6. Запікайте перепілок в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 40-50 хвилин.
  7. Готових перепілок викладіть на тарілку і подавайте з улюбленим гарніром.

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