Ніжна запечена перепілка: вишукана страва для особливого випадку

У приготуванні перепілки є певні секрети.

Перепілка — це не просто м'ясо, це вишукана страва, яка завжди прикрасить будь-який святковий стіл. Її ніжне м'ясо має неповторний смак і аромат, який не залишить байдужим жодного гурмана. Також, пропонуємо рецепт курки в апельсиновому соусі.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом запеченої перепілки, яка стане справжньою "перлиною" вашого столу.

Інгредієнти:

2 перепілки

100 г вершкового масла

50 г бекону

2 цибулини

2 яблука

1 столова ложка меду

1 столова ложка гірчиці

1 столова ложка лимонного соку

1/2 чайної ложки орегано

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Перепілок вимийте, обсушіть паперовими рушниками і натріть сіллю та перцем. Вершкове масло розім'яти з медом, гірчицею, лимонним соком і орегано. Цією сумішшю добре намажте перепілок. Цибулю наріжте кубиками, яблука — часточками. На дно форми для випічки викладіть бекон, потім перепілок, цибулю і яблука. Запікайте перепілок в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 40-50 хвилин. Готових перепілок викладіть на тарілку і подавайте з улюбленим гарніром.

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