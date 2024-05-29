Нежная запеченная перепелка: изысканное блюдо для особого случая
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В приготовлении перепела есть некоторые секреты.
Перепелка – это не просто мясо, это изысканное блюдо, которое всегда украсит любой праздничный стол. Ее нежное мясо обладает неповторимым вкусом и ароматом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Также, предлагаем рецепт курицы в апельсиновом соусе.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом запеченной перепелки, которая станет настоящей "жемчужиной" вашего стола.
Ингредиенты:
- 2 перепела
- 100 г сливочного масла
- 50 г бекона
- 2 луковицы
- 2 яблока
- 1 столовая ложка меда
- 1 столовая ложка горчицы
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1/2 чайной ложки орегано
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Перепел вымойте, обсушите бумажными полотенцами и натрите солью и перцем.
- Сливочное масло размять с медом, горчицей, лимонным соком и ореганами.
- Этой смесью хорошо намажьте перепелок.
- Лук нарежьте кубиками, яблоки – дольками.
- На дно формы для выпечки выложите бекон, затем перепел, лук и яблоки.
- Запекайте перепел в духовке, разогретой до 180°C, в течение 40-50 минут.
- Готовых перепелов выложите на тарелку и подавайте с любимым гарниром.
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