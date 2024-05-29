Нежная запеченная перепелка: изысканное блюдо для особого случая

В приготовлении перепела есть некоторые секреты.

Перепелка – это не просто мясо, это изысканное блюдо, которое всегда украсит любой праздничный стол. Ее нежное мясо обладает неповторимым вкусом и ароматом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Также, предлагаем рецепт курицы в апельсиновом соусе.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом запеченной перепелки, которая станет настоящей "жемчужиной" вашего стола.

Ингредиенты:

2 перепела

100 г сливочного масла

50 г бекона

2 луковицы

2 яблока

1 столовая ложка меда

1 столовая ложка горчицы

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки орегано

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Перепел вымойте, обсушите бумажными полотенцами и натрите солью и перцем. Сливочное масло размять с медом, горчицей, лимонным соком и ореганами. Этой смесью хорошо намажьте перепелок. Лук нарежьте кубиками, яблоки – дольками. На дно формы для выпечки выложите бекон, затем перепел, лук и яблоки. Запекайте перепел в духовке, разогретой до 180°C, в течение 40-50 минут. Готовых перепелов выложите на тарелку и подавайте с любимым гарниром.

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