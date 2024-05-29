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Нежная запеченная перепелка: изысканное блюдо для особого случая

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Перепелка станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Перепелка станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В приготовлении перепела есть некоторые секреты.

Перепелка – это не просто мясо, это изысканное блюдо, которое всегда украсит любой праздничный стол. Ее нежное мясо обладает неповторимым вкусом и ароматом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Также, предлагаем рецепт курицы в апельсиновом соусе.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом запеченной перепелки, которая станет настоящей "жемчужиной" вашего стола.

Ингредиенты:

  • 2 перепела
  • 100 г сливочного масла
  • 50 г бекона
  • 2 луковицы
  • 2 яблока
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 столовая ложка горчицы
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки орегано
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Перепел вымойте, обсушите бумажными полотенцами и натрите солью и перцем.
  2. Сливочное масло размять с медом, горчицей, лимонным соком и ореганами.
  3. Этой смесью хорошо намажьте перепелок.
  4. Лук нарежьте кубиками, яблоки – дольками.
  5. На дно формы для выпечки выложите бекон, затем перепел, лук и яблоки.
  6. Запекайте перепел в духовке, разогретой до 180°C, в течение 40-50 минут.
  7. Готовых перепелов выложите на тарелку и подавайте с любимым гарниром.

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