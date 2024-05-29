Ароматний пиріг з ревенем та полуницею: літній десерт за 30 хвилин
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Якщо ви хочете швидко приготувати десерт — пропонуємо рецепт пирога з полуницею та ревенем.
Літо — це пора щедрих дарів природи, які так і просяться на наш стіл. Свіжі фрукти та ягоди — це не лише джерело вітамінів, але й основа для чудових десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного пирога з ревенем та полуницею, який ви зможете приготувати за лічені хвилини. Також, пропонуємо рецепт слойок з куркою.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 г борошна
- 100 г вершкового масла
- 50 г цукру
- 1 яйце
- 1/2 чайної ложки солі
Для начинки:
- 300 г ревеню
- 200 г полуниці
- 100 г цукру
- 1 столова ложка крохмалю
- 1 пакетик ванільного цукру
Приготування:
- Приготуйте тісто. Змішайте борошно, цукор, сіль і холодне вершкове масло, натерте на тертці, до утворення крихти. Додайте яйце і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Приготуйте начинку. Ревень вимийте, очистіть від шкірки і наріжте шматочками. Полуницю вимийте і розріжте навпіл. Змішайте ревінь, полуницю, цукор, ванільний цукор і крохмаль.
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Тісто розділіть на дві частини. Більшу частину тіста розкачайте в пласт і викладіть у форму для випічки. Зробіть бортики.
- Викладіть начинку на тісто.
- З решти тіста зробіть решітку або інші декоративні елементи.
- Випікайте пиріг протягом 30-40 хвилин до золотистого кольору.
- Дайте пирогу трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.
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