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Ароматний пиріг з ревенем та полуницею: літній десерт за 30 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей пиріг просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей пиріг просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете швидко приготувати десерт — пропонуємо рецепт пирога з полуницею та ревенем.

Літо — це пора щедрих дарів природи, які так і просяться на наш стіл. Свіжі фрукти та ягоди — це не лише джерело вітамінів, але й основа для чудових десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного пирога з ревенем та полуницею, який ви зможете приготувати за лічені хвилини. Також, пропонуємо рецепт слойок з куркою.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 200 г борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 50 г цукру
  • 1 яйце
  • 1/2 чайної ложки солі

Для начинки:

  • 300 г ревеню
  • 200 г полуниці
  • 100 г цукру
  • 1 столова ложка крохмалю
  • 1 пакетик ванільного цукру

Приготування:

  1. Приготуйте тісто. Змішайте борошно, цукор, сіль і холодне вершкове масло, натерте на тертці, до утворення крихти. Додайте яйце і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і поставте в холодильник на 30 хвилин.
  2. Приготуйте начинку. Ревень вимийте, очистіть від шкірки і наріжте шматочками. Полуницю вимийте і розріжте навпіл. Змішайте ревінь, полуницю, цукор, ванільний цукор і крохмаль.
  3. Розігрійте духовку до 180°C.
  4. Тісто розділіть на дві частини. Більшу частину тіста розкачайте в пласт і викладіть у форму для випічки. Зробіть бортики.
  5. Викладіть начинку на тісто.
  6. З решти тіста зробіть решітку або інші декоративні елементи.
  7. Випікайте пиріг протягом 30-40 хвилин до золотистого кольору.
  8. Дайте пирогу трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.

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#Рецепт #Пиріг #їжа-Телеграф