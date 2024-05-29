Ароматний пиріг з ревенем та полуницею: літній десерт за 30 хвилин

Якщо ви хочете швидко приготувати десерт — пропонуємо рецепт пирога з полуницею та ревенем.

Літо — це пора щедрих дарів природи, які так і просяться на наш стіл. Свіжі фрукти та ягоди — це не лише джерело вітамінів, але й основа для чудових десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного пирога з ревенем та полуницею, який ви зможете приготувати за лічені хвилини. Також, пропонуємо рецепт слойок з куркою.

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г борошна

100 г вершкового масла

50 г цукру

1 яйце

1/2 чайної ложки солі

Для начинки:

300 г ревеню

200 г полуниці

100 г цукру

1 столова ложка крохмалю

1 пакетик ванільного цукру

Приготування:

Приготуйте тісто. Змішайте борошно, цукор, сіль і холодне вершкове масло, натерте на тертці, до утворення крихти. Додайте яйце і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і поставте в холодильник на 30 хвилин. Приготуйте начинку. Ревень вимийте, очистіть від шкірки і наріжте шматочками. Полуницю вимийте і розріжте навпіл. Змішайте ревінь, полуницю, цукор, ванільний цукор і крохмаль. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на дві частини. Більшу частину тіста розкачайте в пласт і викладіть у форму для випічки. Зробіть бортики. Викладіть начинку на тісто. З решти тіста зробіть решітку або інші декоративні елементи. Випікайте пиріг протягом 30-40 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.

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