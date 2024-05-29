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Ароматный пирог с ревенем и клубникой: летний десерт за 30 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот пирог просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ)
Этот пирог просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите быстро приготовить десерт – предлагаем рецепт пирога с клубникой и ревенем.

Лето – это пора щедрых даров природы, которые так и просятся на наш стол. Свежие фрукты и ягоды – это не только источник витаминов, но и основа для великолепных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного пирога с ревенем и клубникой, который вы сможете приготовить в считанные минуты. Также, предлагаем рецепт слоенок с курицей.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

  • 300 г ревеня
  • 200 г клубники
  • 100 г сахара
  • 1 столовая ложка крахмала
  • 1 пакетик ванильного сахара

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто. Смешайте муку, сахар, соль и холодное сливочное масло, натертое на терке, до образования крошки. Добавьте яйцо и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Приготовьте начинку. Ревень вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кусочками. Клубнику вымойте и разрежьте пополам. Смешайте ревень, клубнику, сахар, ванильный сахар и крахмал.
  3. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  4. Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт и выложите в форму для выпечки. Сделайте бортики.
  5. Выложите начинку на тесто.
  6. Из остального теста сделайте решетку или другие декоративные элементы.
  7. Выпекайте пирог в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
  8. Дайте пирогу немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

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#Рецепт #Пиріг #еда-Телеграф