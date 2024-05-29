Ароматный пирог с ревенем и клубникой: летний десерт за 30 минут
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Если вы хотите быстро приготовить десерт – предлагаем рецепт пирога с клубникой и ревенем.
Лето – это пора щедрых даров природы, которые так и просятся на наш стол. Свежие фрукты и ягоды – это не только источник витаминов, но и основа для великолепных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного пирога с ревенем и клубникой, который вы сможете приготовить в считанные минуты. Также, предлагаем рецепт слоенок с курицей.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 1 яйцо
- 1/2 чайной ложки соли
Для начинки:
- 300 г ревеня
- 200 г клубники
- 100 г сахара
- 1 столовая ложка крахмала
- 1 пакетик ванильного сахара
Приготовление:
- Приготовьте тесто. Смешайте муку, сахар, соль и холодное сливочное масло, натертое на терке, до образования крошки. Добавьте яйцо и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Приготовьте начинку. Ревень вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кусочками. Клубнику вымойте и разрежьте пополам. Смешайте ревень, клубнику, сахар, ванильный сахар и крахмал.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт и выложите в форму для выпечки. Сделайте бортики.
- Выложите начинку на тесто.
- Из остального теста сделайте решетку или другие декоративные элементы.
- Выпекайте пирог в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
- Дайте пирогу немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.
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