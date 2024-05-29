Ароматный пирог с ревенем и клубникой: летний десерт за 30 минут

Если вы хотите быстро приготовить десерт – предлагаем рецепт пирога с клубникой и ревенем.

Лето – это пора щедрых даров природы, которые так и просятся на наш стол. Свежие фрукты и ягоды – это не только источник витаминов, но и основа для великолепных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного пирога с ревенем и клубникой, который вы сможете приготовить в считанные минуты. Также, предлагаем рецепт слоенок с курицей.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

50 г сахара

1 яйцо

1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

300 г ревеня

200 г клубники

100 г сахара

1 столовая ложка крахмала

1 пакетик ванильного сахара

Приготовление:

Приготовьте тесто. Смешайте муку, сахар, соль и холодное сливочное масло, натертое на терке, до образования крошки. Добавьте яйцо и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Приготовьте начинку. Ревень вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кусочками. Клубнику вымойте и разрежьте пополам. Смешайте ревень, клубнику, сахар, ванильный сахар и крахмал. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт и выложите в форму для выпечки. Сделайте бортики. Выложите начинку на тесто. Из остального теста сделайте решетку или другие декоративные элементы. Выпекайте пирог в течение 30-40 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

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