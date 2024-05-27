Рикота вдома: готуємо ніжний італійський сир за 30 хвилин

Ця рикота виходить набагато смачнішою, ніж магазинна.

Рикота – це ніжний італійський сир, який має вершковий смак та м'яку текстуру. Його можна використовувати для приготування різноманітних страв, таких як салати, паста, піца, тістечка та десерти.

Чому цей рецепт особливий?

Простота приготування: домашня рикота готується дуже просто та швидко. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів та трохи часу.

домашня рикота готується дуже просто та швидко. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів та трохи часу. Економність: рикота з магазину може бути досить дорогою, а домашня рикота – це набагато більш економний варіант.

рикота з магазину може бути досить дорогою, а домашня рикота – це набагато більш економний варіант. Корисність: рикота багата на білок, кальцій та інші корисні речовини.

Інгредієнти:

1 л молока

1 ст. л. лимонного соку або білого винного оцту

Сіль за смаком

Приготування:

Молоко нагріти на повільному вогні, не доводячи до кипіння. Додати лимонний сік або білий винний оцет, добре перемішати. Продовжувати нагрівати молоко, поки не почне відділятися сироватка. Зняти каструлю з вогню та дати трохи охолонути. Процідити сироватку через марлю або сито, щоб відокремити сир. Підвісити сир у марлі на кілька годин, щоб стекла зайва сироватка. Додати до рикоти сіль за смаком.

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