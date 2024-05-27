Рикота вдома: готуємо ніжний італійський сир за 30 хвилин
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Ця рикота виходить набагато смачнішою, ніж магазинна.
Рикота – це ніжний італійський сир, який має вершковий смак та м'яку текстуру. Його можна використовувати для приготування різноманітних страв, таких як салати, паста, піца, тістечка та десерти.
Чому цей рецепт особливий?
- Простота приготування: домашня рикота готується дуже просто та швидко. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів та трохи часу.
- Економність: рикота з магазину може бути досить дорогою, а домашня рикота – це набагато більш економний варіант.
- Корисність: рикота багата на білок, кальцій та інші корисні речовини.
Інгредієнти:
- 1 л молока
- 1 ст. л. лимонного соку або білого винного оцту
- Сіль за смаком
Приготування:
- Молоко нагріти на повільному вогні, не доводячи до кипіння.
- Додати лимонний сік або білий винний оцет, добре перемішати.
- Продовжувати нагрівати молоко, поки не почне відділятися сироватка.
- Зняти каструлю з вогню та дати трохи охолонути.
- Процідити сироватку через марлю або сито, щоб відокремити сир.
- Підвісити сир у марлі на кілька годин, щоб стекла зайва сироватка.
- Додати до рикоти сіль за смаком.
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