Рикота дома: готовим нежный итальянский творог за 30 минут

Эта рикота получается намного вкуснее магазинной.

Рикота – это нежный итальянский сыр, имеющий сливочный вкус и мягкую текстуру. Его можно использовать для приготовления различных блюд, таких как салаты, паста, пицца, пирожные и десерты.

Почему этот рецепт особенный?

Простота приготовления: домашняя рикота готовится очень просто и быстро. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.

домашняя рикота готовится очень просто и быстро. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени. Экономность: рикота из магазина может быть достаточно дорогой, а домашняя рикота – это гораздо более экономичный вариант.

рикота из магазина может быть достаточно дорогой, а домашняя рикота – это гораздо более экономичный вариант. Полезность: рикота богата белоком, кальцием и другими полезными веществами.

Ингредиенты:

1 л молока

1 ст. л. лимонного сока или белого винного уксуса

Соль по вкусу

Приготовление:

Нагреть молоко на медленном огне, не доводя до кипения. Добавить лимонный сок или белый уксус, хорошо перемешать. Продолжать нагревать молоко, пока не станет отделяться сыворотка. Снять кастрюлю с огня и немного остыть. Процедить сыворотку через марлю или сито, чтобы отделить творог. Подвесить творог в марле на несколько часов, чтобы стекла лишняя сыворотка. Добавить в рикку соль по вкусу.

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