Рикота дома: готовим нежный итальянский творог за 30 минут
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Эта рикота получается намного вкуснее магазинной.
Рикота – это нежный итальянский сыр, имеющий сливочный вкус и мягкую текстуру. Его можно использовать для приготовления различных блюд, таких как салаты, паста, пицца, пирожные и десерты.
Почему этот рецепт особенный?
- Простота приготовления: домашняя рикота готовится очень просто и быстро. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.
- Экономность: рикота из магазина может быть достаточно дорогой, а домашняя рикота – это гораздо более экономичный вариант.
- Полезность: рикота богата белоком, кальцием и другими полезными веществами.
Ингредиенты:
- 1 л молока
- 1 ст. л. лимонного сока или белого винного уксуса
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Нагреть молоко на медленном огне, не доводя до кипения.
- Добавить лимонный сок или белый уксус, хорошо перемешать.
- Продолжать нагревать молоко, пока не станет отделяться сыворотка.
- Снять кастрюлю с огня и немного остыть.
- Процедить сыворотку через марлю или сито, чтобы отделить творог.
- Подвесить творог в марле на несколько часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.
- Добавить в рикку соль по вкусу.
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