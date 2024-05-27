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Рикота дома: готовим нежный итальянский творог за 30 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот сыр имеет очень нежный вкус (изображение создано с помощью ИИ)
Этот сыр имеет очень нежный вкус (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эта рикота получается намного вкуснее магазинной.

Рикота – это нежный итальянский сыр, имеющий сливочный вкус и мягкую текстуру. Его можно использовать для приготовления различных блюд, таких как салаты, паста, пицца, пирожные и десерты.

Почему этот рецепт особенный?

  • Простота приготовления: домашняя рикота готовится очень просто и быстро. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.
  • Экономность: рикота из магазина может быть достаточно дорогой, а домашняя рикота – это гораздо более экономичный вариант.
  • Полезность: рикота богата белоком, кальцием и другими полезными веществами.

Ингредиенты:

  • 1 л молока
  • 1 ст. л. лимонного сока или белого винного уксуса
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Нагреть молоко на медленном огне, не доводя до кипения.
  2. Добавить лимонный сок или белый уксус, хорошо перемешать.
  3. Продолжать нагревать молоко, пока не станет отделяться сыворотка.
  4. Снять кастрюлю с огня и немного остыть.
  5. Процедить сыворотку через марлю или сито, чтобы отделить творог.
  6. Подвесить творог в марле на несколько часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.
  7. Добавить в рикку соль по вкусу.

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#Рецепт #Сыр #еда-Телеграф