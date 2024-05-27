Охлаждение в жару: рецепт освежающего холодного огуречного супа

Это блюдо утоляет жажду и голод и прекрасно освежает.

Летом, когда жара окутывает город, а солнце жжет безжалостно, так хочется чего-то легкого, освежающего и аппетитного. Именно таков холодный огуречный суп – блюдо, которое не только утоляет жажду и голод, но и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт окрошки.

Почему этот рецепт особенный?

Простота приготовления: холодный огуречный суп готовится очень быстро и просто. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы приготовить это замечательное блюдо.

холодный огуречный суп готовится очень быстро и просто. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы приготовить это замечательное блюдо. Доступность ингредиентов: для приготовления холодного огуречного супа требуются простые и доступные ингредиенты, которые можно легко найти в любом магазине.

для приготовления холодного огуречного супа требуются простые и доступные ингредиенты, которые можно легко найти в любом магазине. Полезность: огурцы богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы для нашего организма. Кроме того, холодный суп – это отличный способ насытиться и не переесть, ведь он достаточно легкий.

Ингредиенты:

500 г огурцов

1 л кефира или йогурта

1 пучок зеленого лука

1 пучок укропа

1 зубчик чеснока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Огурцы помыть, очистить от кожуры и порезать кубиками. Зеленый лук и укроп измельчить. Чеснок измельчить с помощью пресса. Смешать в блендере огурцы, кефир или йогурт, зеленый лук, укроп, чеснок, соль и перец. Взбить до получения однородной массы. Поставить суп в холодильник на 30 минут, чтобы он охладел. Подавать суп холодным, украсив свежей зеленью.

Совет:

Вы можете добавить в суп другие овощи, такие как помидоры, болгарский перец или авокадо. Также можно сделать суп более пикантным, добавив чуть-чуть чили перца или острого соуса.

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