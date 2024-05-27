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Охлаждение в жару: рецепт освежающего холодного огуречного супа

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо утоляет жажду и голод и прекрасно освежает.

Летом, когда жара окутывает город, а солнце жжет безжалостно, так хочется чего-то легкого, освежающего и аппетитного. Именно таков холодный огуречный суп – блюдо, которое не только утоляет жажду и голод, но и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт окрошки.

Почему этот рецепт особенный?

  • Простота приготовления: холодный огуречный суп готовится очень быстро и просто. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы приготовить это замечательное блюдо.
  • Доступность ингредиентов: для приготовления холодного огуречного супа требуются простые и доступные ингредиенты, которые можно легко найти в любом магазине.
  • Полезность: огурцы богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы для нашего организма. Кроме того, холодный суп – это отличный способ насытиться и не переесть, ведь он достаточно легкий.

Ингредиенты:

  • 500 г огурцов
  • 1 л кефира или йогурта
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 пучок укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Огурцы помыть, очистить от кожуры и порезать кубиками.
  2. Зеленый лук и укроп измельчить.
  3. Чеснок измельчить с помощью пресса.
  4. Смешать в блендере огурцы, кефир или йогурт, зеленый лук, укроп, чеснок, соль и перец.
  5. Взбить до получения однородной массы.
  6. Поставить суп в холодильник на 30 минут, чтобы он охладел.
  7. Подавать суп холодным, украсив свежей зеленью.

Совет:

Вы можете добавить в суп другие овощи, такие как помидоры, болгарский перец или авокадо. Также можно сделать суп более пикантным, добавив чуть-чуть чили перца или острого соуса.

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#Рецепт #Суп #еда-Телеграф