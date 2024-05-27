Охлаждение в жару: рецепт освежающего холодного огуречного супа
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Это блюдо утоляет жажду и голод и прекрасно освежает.
Летом, когда жара окутывает город, а солнце жжет безжалостно, так хочется чего-то легкого, освежающего и аппетитного. Именно таков холодный огуречный суп – блюдо, которое не только утоляет жажду и голод, но и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт окрошки.
Почему этот рецепт особенный?
- Простота приготовления: холодный огуречный суп готовится очень быстро и просто. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы приготовить это замечательное блюдо.
- Доступность ингредиентов: для приготовления холодного огуречного супа требуются простые и доступные ингредиенты, которые можно легко найти в любом магазине.
- Полезность: огурцы богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы для нашего организма. Кроме того, холодный суп – это отличный способ насытиться и не переесть, ведь он достаточно легкий.
Ингредиенты:
- 500 г огурцов
- 1 л кефира или йогурта
- 1 пучок зеленого лука
- 1 пучок укропа
- 1 зубчик чеснока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Огурцы помыть, очистить от кожуры и порезать кубиками.
- Зеленый лук и укроп измельчить.
- Чеснок измельчить с помощью пресса.
- Смешать в блендере огурцы, кефир или йогурт, зеленый лук, укроп, чеснок, соль и перец.
- Взбить до получения однородной массы.
- Поставить суп в холодильник на 30 минут, чтобы он охладел.
- Подавать суп холодным, украсив свежей зеленью.
Совет:
Вы можете добавить в суп другие овощи, такие как помидоры, болгарский перец или авокадо. Также можно сделать суп более пикантным, добавив чуть-чуть чили перца или острого соуса.
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