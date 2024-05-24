Як приготувати ідеальний гаспачо: секрети, про які ви не знали
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Гаспачо — це класичний італійський суп, який стане вашим спасінням у літню спку.
Гаспачо – це не просто суп, а справжня квінтесенція літа, втілена в холодній, освіжаючій та ароматної страві. Його насичений томатний смак з легкими овочевими нотками та пікантністю часнику зачаровує з першої ложки.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального гаспачо, яке неодмінно стане вашим улюбленим літнім блюдом.
Інгредієнти:
- 1 кг томатів;
- 1 огірок;
- 1 зелений болгарський перець;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ст. л. винного оцту;
- 1 пучок свіжої петрушки;
- сіль та перець за смаком;
- скибочки багета, кубики льоду та зелень для подачі (за бажанням).
Приготування:
- Підготуйте овочі. Помийте томати, огірок, перець і цибулю. З томатів видаліть серцевину.
- Обробіть томати. Наріжте томати кубиками середнього розміру.
- Обсмажте цибулю. Розігрійте оливкову олію в каструлі. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте до золотистого кольору.
- Додайте інші овочі. Додайте до цибулі нарізаний кубиками перець і тушкуйте протягом 5 хвилин.
- Введіть томати. Додайте до овочів подрібнені томати та тушкуйте на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, періодично помішуючи.
- Подрібніть суп. За допомогою блендера подрібніть суп до однорідної маси.
- Додайте спеції. Додайте до супу подрібнений часник, винний оцет, сіль та перець за смаком. Перемішайте.
- Охолодіть суп. Поставте суп у холодильник на кілька годин, щоб він повністю охолонув.
- Подавайте. Перед подачею додайте до супу дрібно нарізану петрушку, кубики льоду та скибочки багета. За бажанням можна також додати інші зелені овочі, такі як базилік або кріп.
Поради:
- Для більш насиченого смаку гаспачо можна використовувати печені томати.
- Якщо ви не любите гострі страви, можна зменшити кількість часнику або зовсім його не додавати.
- Гаспачо можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 днів.
- Цей суп чудово підходить для вегетаріанського та веганського меню.
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