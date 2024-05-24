Як приготувати ідеальний гаспачо: секрети, про які ви не знали

Гаспачо — це класичний італійський суп, який стане вашим спасінням у літню спку.

Гаспачо – це не просто суп, а справжня квінтесенція літа, втілена в холодній, освіжаючій та ароматної страві. Його насичений томатний смак з легкими овочевими нотками та пікантністю часнику зачаровує з першої ложки.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального гаспачо, яке неодмінно стане вашим улюбленим літнім блюдом.

Інгредієнти:

1 кг томатів;

1 огірок;

1 зелений болгарський перець;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ст. л. винного оцту;

1 пучок свіжої петрушки;

сіль та перець за смаком;

скибочки багета, кубики льоду та зелень для подачі (за бажанням).

Приготування:

Підготуйте овочі. Помийте томати, огірок, перець і цибулю. З томатів видаліть серцевину. Обробіть томати. Наріжте томати кубиками середнього розміру. Обсмажте цибулю. Розігрійте оливкову олію в каструлі. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте до золотистого кольору. Додайте інші овочі. Додайте до цибулі нарізаний кубиками перець і тушкуйте протягом 5 хвилин. Введіть томати. Додайте до овочів подрібнені томати та тушкуйте на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, періодично помішуючи. Подрібніть суп. За допомогою блендера подрібніть суп до однорідної маси. Додайте спеції. Додайте до супу подрібнений часник, винний оцет, сіль та перець за смаком. Перемішайте. Охолодіть суп. Поставте суп у холодильник на кілька годин, щоб він повністю охолонув. Подавайте. Перед подачею додайте до супу дрібно нарізану петрушку, кубики льоду та скибочки багета. За бажанням можна також додати інші зелені овочі, такі як базилік або кріп.

Поради:

Для більш насиченого смаку гаспачо можна використовувати печені томати.

Якщо ви не любите гострі страви, можна зменшити кількість часнику або зовсім його не додавати.

Гаспачо можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 днів.

Цей суп чудово підходить для вегетаріанського та веганського меню.

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