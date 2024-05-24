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Как приготовить идеальное гаспачо: секреты, о которых вы не знали

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Гаспачо станет вашим любимым летним салатом (изображение создано с помощью ИИ)
Гаспачо станет вашим любимым летним салатом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Гаспачо – это классический итальянский суп, который станет вашим спасением в летнюю спку.

Гаспачо – это не просто суп, а настоящая квинтэссенция лета, воплощенная в холодном, освежающем и ароматном блюде. Его насыщенный томатный вкус с легкими овощными нотками и пикантностью чеснока очаровывает с первой ложки.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального гаспачо, которое непременно станет вашим любимым летним блюдом.

Ингредиенты:

  • 1 кг томатов;
  • 1 огурец;
  • 1 зеленый болгарский перец;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. винного уксуса;
  • 1 пучок свежей петрушки;
  • соль и перец по вкусу;
  • ломтики багета, кубики льда и зелень для подачи (по желанию).

Приготовление:

  1. Подготовьте овощи. Помойте помидоры, огурец, перец и лук. Из томатов удалите сердцевину.
  2. Отделайте томаты. Нарежьте помидоры кубиками среднего размера.
  3. Обжарьте лук. Разогрейте оливковое масло в кастрюле. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Добавьте другие овощи. Добавьте к луку нарезанный кубиками перец и потушите в течение 5 минут.
  5. Введите томаты. Добавьте в овощи измельченные томаты и тушите на медленном огне в течение 20-25 минут, периодически помешивая.
  6. Измельчите суп. С помощью блендера измельчите суп до однородной массы.
  7. Добавьте специи. Добавьте в суп измельченный чеснок, винный уксус, соль и перец по вкусу. Перемешайте.
  8. Охладите суп. Поставьте суп в холодильник на несколько часов, чтобы он полностью остыл.
  9. Подавайте. Перед подачей добавьте в суп мелко нарезанную петрушку, кубики льда и ломтики багета. По желанию можно добавить другие зеленые овощи, такие как базилик или укроп.

Советы:

  • Для насыщенного вкуса гаспачо можно использовать печеные томаты.
  • Если вы не любите острые блюда, можно уменьшить количество чеснока или его совсем не добавлять.
  • Гаспачо можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней.
  • Этот суп отлично подходит для вегетарианского и веганского меню.

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