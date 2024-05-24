Как приготовить идеальное гаспачо: секреты, о которых вы не знали

Гаспачо – это классический итальянский суп, который станет вашим спасением в летнюю спку.

Гаспачо – это не просто суп, а настоящая квинтэссенция лета, воплощенная в холодном, освежающем и ароматном блюде. Его насыщенный томатный вкус с легкими овощными нотками и пикантностью чеснока очаровывает с первой ложки.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального гаспачо, которое непременно станет вашим любимым летним блюдом.

Ингредиенты:

1 кг томатов;

1 огурец;

1 зеленый болгарский перец;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. винного уксуса;

1 пучок свежей петрушки;

соль и перец по вкусу;

ломтики багета, кубики льда и зелень для подачи (по желанию).

Приготовление:

Подготовьте овощи. Помойте помидоры, огурец, перец и лук. Из томатов удалите сердцевину. Отделайте томаты. Нарежьте помидоры кубиками среднего размера. Обжарьте лук. Разогрейте оливковое масло в кастрюле. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте другие овощи. Добавьте к луку нарезанный кубиками перец и потушите в течение 5 минут. Введите томаты. Добавьте в овощи измельченные томаты и тушите на медленном огне в течение 20-25 минут, периодически помешивая. Измельчите суп. С помощью блендера измельчите суп до однородной массы. Добавьте специи. Добавьте в суп измельченный чеснок, винный уксус, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Охладите суп. Поставьте суп в холодильник на несколько часов, чтобы он полностью остыл. Подавайте. Перед подачей добавьте в суп мелко нарезанную петрушку, кубики льда и ломтики багета. По желанию можно добавить другие зеленые овощи, такие как базилик или укроп.

Советы:

Для насыщенного вкуса гаспачо можно использовать печеные томаты.

Если вы не любите острые блюда, можно уменьшить количество чеснока или его совсем не добавлять.

Гаспачо можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней.

Этот суп отлично подходит для вегетарианского и веганского меню.

Также мы рассказывали, как на десерт вкусно запечь яблоки. Также предлагаем рецепт летнего латвийского супа.