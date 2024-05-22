Смак Італії у вас вдома: рецепт пасти а-ля песто россо

Ця паста перенесе вас в Італію. Вона підкорює з першої секунди.

Італійська кухня – це справжня скарбниця кулінарних шедеврів, де кожна страва вражає багатством смаків та ароматів. Сьогодні ми запрошуємо вас у захоплюючу подорож до Італії, де познайомимося з рецептом пасти а-ля песто россо – вишуканої страви, яка підкорить серця гурманів. Також, пропонуємо вам рецепт пасти з соусом песто.

Історія та походження страви:

Паста а-ля песто россо, що в перекладі з італійської означає "паста з червоним песто", є варіацією класичного соусу песто, який родом з Лігурії, Італія. Цей соус традиційно готується з зелених листових овочів, таких як базилік, шпинат або рукола, сиру пармезан, кедрових горіхів, оливкової олії, часнику та солі.

Паста а-ля песто россо відрізняється від класичного соусу додаванням томатів, що робить його більш насиченим за кольором та смаком. Цей соус чудово поєднується з різними видами пасти, а також морепродуктами, м'ясом або овочами.

Інгредієнти та особливості приготування:

Для приготування пасти а-ля песто россо вам знадобляться:

400 г пасти (будь-якого виду);

200 г томатів у власному соку;

100 г сиру пармезан;

50 г кедрових горіхів;

2 зубчики часнику;

50 мл оливкової олії;

Сіль та перець за смаком.

Приготування страви не складе особливих труднощів:

Відваріть пасту до готовності, згідно з інструкцією на упаковці. Подрібніть томати у власному соку блендером до однорідної маси. Подрібніть сир пармезан, кедрові горіхи, часник та оливкову олію блендером до отримання густої пасти. Додайте томатну пасту до соусу песто россо, посоліть і поперчіть за смаком. Змішайте соус з відвареною пастою. Подавайте пасту а-ля песто россо гарячою, посипавши тертим сиром пармезан.

Варіації та подача страви:

Пасту а-ля песто россо можна готувати з різними видами томатів, таких як черрі, сливки або звичайні томати. Також можна додавати до соусу інші овочі, такі як цибуля, перець або баклажани.

Страва чудово підходить для обіду або вечері. Її можна подавати як самостійну страву або з додатком м'яса, риби або овочів.

Пасту подаємо з улюбленим салатом. Також, пропонуємо рецепт ситної пасти.