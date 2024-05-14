Якщо немає часу на приготування їжі: рецепт пасти з соусом песто

Якщо ви хочете приготувати ситну та швидку страву — пропонуємо рецепт пасти з соусом песто.

Паста — це страва, яка не потребує представлення. Її люблять дорослі та діти, вона проста у приготуванні та неймовірно різноманітна. Також,пропонуємо рецепт пасти болоньєзе.

Сьогодні я поділюся з вами рецептом пасти з соусом песто, який стане справжньою знахідкою для любителів італійської кухні.

Інгредієнти:

400 г пасти (будь-якого виду)

200 г соусу песто

100 г пармезану

50 г кедрових горішків

2 зубчики часнику

50 мл оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Свіжий базилік для декору (за бажанням)

Приготування:

Приготувати соус песто (за бажанням). Якщо ви хочете приготувати соус песто самостійно, вам знадобиться: 1 пучок свіжого базиліку, 50 г кедрових горішків, 2 зубчики часнику, 50 мл оливкової олії, 50 г пармезану, сіль та перець за смаком. Подрібніть всі інгредієнти блендером до однорідної маси. Відварити пасту. У киплячу підсолену воду додати пасту та варити протягом часу, зазначеного на упаковці. Приготувати заправку. На сковороді розігріти оливкову олію, обсмажити подрібнений часник протягом 30 секунд. Додати соус песто (готовий або саморобний) та прогріти протягом 1 хвилини. Змішати пасту з соусом. Злити воду з пасти, залишивши трохи (близько 100 мл). Додати пасту до сковороди з соусом, перемішати, щоб паста рівномірно покрилася соусом. Додати пармезан та кедрові горішки. Додати тертий пармезан та кедрові горішки, перемішати. Подавати. Розкласти пасту з соусом песто по тарілках, прикрасити свіжим базиліком (за бажанням) та подавати до столу.

Порада:

Пасту з соусом песто можна подавати з різноманітними добавками, наприклад, з моцарелою, оливками, помідорами чері або смаженими грибами.

Пасту подаємо з улюбленим салатом. Також, пропонуємо рецепт ситної пасти.