Якщо немає часу на приготування їжі: рецепт пасти з соусом песто
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Якщо ви хочете приготувати ситну та швидку страву — пропонуємо рецепт пасти з соусом песто.
Паста — це страва, яка не потребує представлення. Її люблять дорослі та діти, вона проста у приготуванні та неймовірно різноманітна. Також,пропонуємо рецепт пасти болоньєзе.
Сьогодні я поділюся з вами рецептом пасти з соусом песто, який стане справжньою знахідкою для любителів італійської кухні.
Інгредієнти:
- 400 г пасти (будь-якого виду)
- 200 г соусу песто
- 100 г пармезану
- 50 г кедрових горішків
- 2 зубчики часнику
- 50 мл оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
- Свіжий базилік для декору (за бажанням)
Приготування:
- Приготувати соус песто (за бажанням). Якщо ви хочете приготувати соус песто самостійно, вам знадобиться: 1 пучок свіжого базиліку, 50 г кедрових горішків, 2 зубчики часнику, 50 мл оливкової олії, 50 г пармезану, сіль та перець за смаком. Подрібніть всі інгредієнти блендером до однорідної маси.
- Відварити пасту. У киплячу підсолену воду додати пасту та варити протягом часу, зазначеного на упаковці.
- Приготувати заправку. На сковороді розігріти оливкову олію, обсмажити подрібнений часник протягом 30 секунд. Додати соус песто (готовий або саморобний) та прогріти протягом 1 хвилини.
- Змішати пасту з соусом. Злити воду з пасти, залишивши трохи (близько 100 мл). Додати пасту до сковороди з соусом, перемішати, щоб паста рівномірно покрилася соусом.
- Додати пармезан та кедрові горішки. Додати тертий пармезан та кедрові горішки, перемішати.
- Подавати. Розкласти пасту з соусом песто по тарілках, прикрасити свіжим базиліком (за бажанням) та подавати до столу.
Порада:
Пасту з соусом песто можна подавати з різноманітними добавками, наприклад, з моцарелою, оливками, помідорами чері або смаженими грибами.
Пасту подаємо з улюбленим салатом. Також, пропонуємо рецепт ситної пасти.