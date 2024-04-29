Через ці помилки макарони злипаються: як насправді їх потрібно варити

Невдалі кроки під час приготування макаронів

Ми розповідали, на який момент варто звернути увагу під час приготування холодцю. Тепер поговоримо про те, як вдало зварити макарони.

Макарони — це універсальний та швидкий гарнір, який люблять дорослі та діти. Проте, часто домашня страва має зовсім інші смак та текстуру, ніж ресторанна. Щоб приготувати по-справжньому смачну пасту, важливо знати деякі нюанси та уникати поширених помилок. Розповідаємо про них разом із ProstoWay.

Не шкодуйте води

Наповнюйте каструлю водою так, щоб макарони мали достатньо місця для вільного "плавання". Якщо води буде замало, вони не зможуть рівномірно проваритися та злипнуться.

Додайте сіль

Не бійтеся щедро солити воду, адже макарони вбирають сіль не так добре, як інші продукти. Якщо ж їх не посолити, вони матимуть прісний та невиразний смак.

Не забудьте про олію

Додайте ложку рослинної олії у воду перед варінням. Це допоможе запобігти злипанню макаронів після зливання води.

Не поспішайте зливати воду

Коли макарони зваряться, не поспішайте одразу зливати всю воду. Залиште трохи води (приблизно 100 мл на 500 г макаронів) та змішайте її з соусом. Це допоможе соусу краще обволікти макарони та зробити їх більш соковитими.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете приготувати по-справжньому ресторанні спагетті. Також ми ділились вдалим лайфхаком для чищення яєць.