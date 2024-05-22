Вкус Италии у вас дома: рецепт пасты а-ля песто россо

Эта паста перенесет вас в Италию. Она покоряет с первой секунды.

Итальянская кухня – настоящая сокровищница кулинарных шедевров, где каждое блюдо поражает богатством вкусов и ароматов. Сегодня мы приглашаем вас в увлекательное путешествие в Италию, где познакомимся с рецептом пасты а-ля песто россо – изысканного блюда, которое покорит сердца гурманов. Также, предлагаем вам рецепт пасты с соусом песто.

История и происхождение блюда:

Паста а-ля песто россо, что в переводе с итальянского означает "паста с красным песто", является вариацией классического песто соуса, который родом из Лигурии, Италия. Этот соус традиционно готовится из зеленых листовых овощей, таких как базилик, шпинат или руккола, сыр пармезан, кедровых орехов, оливкового масла, чеснока и соли.

Паста а-ля песто россо отличается от классического соуса добавлением томатов, что делает его насыщеннее по цвету и вкусу. Этот соус прекрасно сочетается с разными видами пасты, а также морепродуктами, мясом или овощами.

Ингредиенты и особенности приготовления:

Для приготовления пасты а-ля песто россо вам понадобятся:

400 г пасты (любого вида);

200 г томатов в собственном соке;

100 г сыра пармезан;

50 г кедровых орехов;

2 зубчика чеснока;

50 мл оливкового масла;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление блюда не составит особого труда:

Отварите пасту до готовности согласно инструкции на упаковке. Измельчите томаты в собственном соке блендером до однородной массы. Размельчите сыр пармезан, кедровые орехи, чеснок и оливковое масло блендером до получения густой пасты. Добавьте томатную пасту к соусу песто россо, посолите и поперчите по вкусу. Смешайте соус с отварной пастой. Подавайте пасту а-ля песто россо горячей, посыпав тертым сыром пармезан.

Вариации и подача:

Пасту а-ля песто россо можно готовить с разными видами томатов, таких как черри, сливки или обычные томаты. Также можно добавлять к соусу другие овощи, такие как лук, перец или баклажаны.

Блюдо отлично подходит для обеда или ужина. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или с добавлением мяса, рыбы или овощей.

Пасту подаем с любимым салатом. Также, предлагаем рецепт сытной пасты.