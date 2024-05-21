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Вспомните вкус школы: рецепт быстрой пиццы с вареной колбасой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Такая пицца очень быстро готовится (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 21 мая 2024, 15:19
Такая пицца очень быстро готовится (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этой пиццы займет у вас минимум времени.

Пицца – это любимое блюдо многих людей. Ее можно готовить с различными начинками, на любой вкус и бюджет. Однако не всегда есть время на приготовление теста и выпекание пиццы в духовке.

Вот рецепт быстрой пиццы с вареной колбасой, которую можно приготовить за 30 минут:

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • 300 г вареной колбасы
  • 1 луковица
  • 1 помидор
  • 150 г твердого сыра
  • 2 ст. л. кетчупа или томатного соуса
  • 2 ст. л. майонеза
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
  2. Приготовьте начинку: колбасу нарежьте кубиками, лук – мелко, помидор – ломтиками.
  3. Смешайте кетчуп или томатный соус с майонезом, солью и перцем.
  4. Смажьте лаваш соусом.
  5. Выложите на лаваш колбасу, лук и помидор.
  6. Посыпьте пиццу тертым сыром.
  7. Выложите пиццу на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  8. Выпекайте пиццу в течение 10-15 минут до расплавления сыра и золотистого цвета лаваша.

Советы:

  • К пицце можно добавить другие ингредиенты, например маринованные грибы, оливки, болгарский перец или зелень.
  • Вместо вареной колбасы можно использовать копченую или ветчину.
  • Если вы хотите сделать пиццу более пикантной, добавьте к соусу немного острого перца.
  • Готовую пиццу можно посыпать свежей зеленью.

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