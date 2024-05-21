Вспомните вкус школы: рецепт быстрой пиццы с вареной колбасой

Приготовление этой пиццы займет у вас минимум времени.

Пицца – это любимое блюдо многих людей. Ее можно готовить с различными начинками, на любой вкус и бюджет. Однако не всегда есть время на приготовление теста и выпекание пиццы в духовке.

Вот рецепт быстрой пиццы с вареной колбасой, которую можно приготовить за 30 минут:

Ингредиенты:

1 лаваш

300 г вареной колбасы

1 луковица

1 помидор

150 г твердого сыра

2 ст. л. кетчупа или томатного соуса

2 ст. л. майонеза

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Приготовьте начинку: колбасу нарежьте кубиками, лук – мелко, помидор – ломтиками. Смешайте кетчуп или томатный соус с майонезом, солью и перцем. Смажьте лаваш соусом. Выложите на лаваш колбасу, лук и помидор. Посыпьте пиццу тертым сыром. Выложите пиццу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте пиццу в течение 10-15 минут до расплавления сыра и золотистого цвета лаваша.

Советы:

К пицце можно добавить другие ингредиенты, например маринованные грибы, оливки, болгарский перец или зелень.

Вместо вареной колбасы можно использовать копченую или ветчину.

Если вы хотите сделать пиццу более пикантной, добавьте к соусу немного острого перца.

Готовую пиццу можно посыпать свежей зеленью.

А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.