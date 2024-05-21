Вспомните вкус школы: рецепт быстрой пиццы с вареной колбасой
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Приготовление этой пиццы займет у вас минимум времени.
Пицца – это любимое блюдо многих людей. Ее можно готовить с различными начинками, на любой вкус и бюджет. Однако не всегда есть время на приготовление теста и выпекание пиццы в духовке.
Вот рецепт быстрой пиццы с вареной колбасой, которую можно приготовить за 30 минут:
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- 300 г вареной колбасы
- 1 луковица
- 1 помидор
- 150 г твердого сыра
- 2 ст. л. кетчупа или томатного соуса
- 2 ст. л. майонеза
- Соль, перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
- Приготовьте начинку: колбасу нарежьте кубиками, лук – мелко, помидор – ломтиками.
- Смешайте кетчуп или томатный соус с майонезом, солью и перцем.
- Смажьте лаваш соусом.
- Выложите на лаваш колбасу, лук и помидор.
- Посыпьте пиццу тертым сыром.
- Выложите пиццу на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте пиццу в течение 10-15 минут до расплавления сыра и золотистого цвета лаваша.
Советы:
- К пицце можно добавить другие ингредиенты, например маринованные грибы, оливки, болгарский перец или зелень.
- Вместо вареной колбасы можно использовать копченую или ветчину.
- Если вы хотите сделать пиццу более пикантной, добавьте к соусу немного острого перца.
- Готовую пиццу можно посыпать свежей зеленью.
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