Идеальный десерт для любителей ягод: рецепт клубничного крамбла за 30 минут
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В сезон клубники этот десерт станет хитом на вашем столе.
Сезон клубники – прекрасное время, чтобы побаловать себя вкусной и ароматной выпечкой. Одним из самых простых, но одновременно невероятно вкусных десертов является клубничный крамбл. Это блюдо готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и всегда радует отличным результатом. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
Для теста:
- 110 г муки
- 75 г сливочного масла (82,5%)
- 75 г сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 100 г миндальных хлопьев (по желанию)
Для начинки:
- 500 г клубники
- 2 ст. л. сахарной пудры
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1 ч. л. молотого миндаля (по желанию)
Приготовление:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Приготовьте тесто: в миске смешайте муку, разрыхлитель и сахар. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до образования крошки. Добавьте миндальные хлопья (по желанию) и перемешайте.
- Приготовьте начинку: клубнику вымойте, обсушите и нарежьте ломтиками. В миске смешайте клубнику с сахарной пудрой, ванильным сахаром и молотым миндалем (по желанию).
- Выложите начинку в форму для запекания.
- Равномерно распределите тесто по клубничной начинке.
- Выпекайте крамбл в течение 20-25 минут до золотистого цвета теста.
- Дайте крамблу немного остыть перед подачей.
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