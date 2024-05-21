Идеальный десерт для любителей ягод: рецепт клубничного крамбла за 30 минут

В сезон клубники этот десерт станет хитом на вашем столе.

Сезон клубники – прекрасное время, чтобы побаловать себя вкусной и ароматной выпечкой. Одним из самых простых, но одновременно невероятно вкусных десертов является клубничный крамбл. Это блюдо готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и всегда радует отличным результатом. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Для теста:

110 г муки

75 г сливочного масла (82,5%)

75 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя

100 г миндальных хлопьев (по желанию)

Для начинки:

500 г клубники

2 ст. л. сахарной пудры

1 ч. л. ванильного сахара

1 ч. л. молотого миндаля (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Приготовьте тесто: в миске смешайте муку, разрыхлитель и сахар. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до образования крошки. Добавьте миндальные хлопья (по желанию) и перемешайте. Приготовьте начинку: клубнику вымойте, обсушите и нарежьте ломтиками. В миске смешайте клубнику с сахарной пудрой, ванильным сахаром и молотым миндалем (по желанию). Выложите начинку в форму для запекания. Равномерно распределите тесто по клубничной начинке. Выпекайте крамбл в течение 20-25 минут до золотистого цвета теста. Дайте крамблу немного остыть перед подачей.

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