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Идеальный десерт для любителей ягод: рецепт клубничного крамбла за 30 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот десерт станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ)
Этот десерт станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В сезон клубники этот десерт станет хитом на вашем столе.

Сезон клубники – прекрасное время, чтобы побаловать себя вкусной и ароматной выпечкой. Одним из самых простых, но одновременно невероятно вкусных десертов является клубничный крамбл. Это блюдо готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и всегда радует отличным результатом. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 110 г муки
  • 75 г сливочного масла (82,5%)
  • 75 г сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100 г миндальных хлопьев (по желанию)

Для начинки:

  • 500 г клубники
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 ч. л. молотого миндаля (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  2. Приготовьте тесто: в миске смешайте муку, разрыхлитель и сахар. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до образования крошки. Добавьте миндальные хлопья (по желанию) и перемешайте.
  3. Приготовьте начинку: клубнику вымойте, обсушите и нарежьте ломтиками. В миске смешайте клубнику с сахарной пудрой, ванильным сахаром и молотым миндалем (по желанию).
  4. Выложите начинку в форму для запекания.
  5. Равномерно распределите тесто по клубничной начинке.
  6. Выпекайте крамбл в течение 20-25 минут до золотистого цвета теста.
  7. Дайте крамблу немного остыть перед подачей.

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