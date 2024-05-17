Дієтично та дуже смачно: рецепт кус-кусу з овочами

Ми підкажемо вам простий рецепт кус-кусу з овочами, який підкорить навіть найвибагливішого гурмана.

Кус-кус – це не просто крупа, а справжня скарбничка вітамінів та мікроелементів. Він чудово підходить для приготування легких та смачних страв, які ідеально вписуються в літнє меню. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кус-кусу з овочами, який стане справжнім джерелом свіжості та корисних речовин. Також, пропонуємо рецепт манної каші без грудочок.

Інгредієнти:

1 склянка кус-кусу

2 склянки овочевого бульйону

1 цибулина

1 морква

1 солодкий перець

1 цукіні

100 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)

2 ст. л. оливкової олії

1 пучок свіжої петрушки

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Підготуйте овочі. Цибулю дрібно наріжте, моркву та перець наріжте кубиками, цукіні – тонкими скибочками. Замочіть кус-кус. У миску насипте кус-кус і залийте його гарячим овочевим бульйоном. Накрийте кришкою і залиште на 5-10 хвилин, щоб кус-кус набубнявів. Обсмажте овочі. У сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Додайте моркву та перець, обсмажте ще 5 хвилин. Додайте цукіні та горошок. Додайте до овочів цукіні та зелений горошок. Перемішайте і обсмажте ще 3-4 хвилини. Змішайте кус-кус з овочами. До розм'якшеного кус-кусу додайте овочі, посоліть, поперчіть за смаком і перемішайте. Додайте петрушку. Дрібно наріжте петрушку і додайте її до кус-кусу. Перемішайте.

Порада:

Для більш насиченого смаку кус-кусу можна додати до нього трохи куркуми або паприки.

Також можна використовувати інші овочі за вашим смаком, наприклад, броколі, кабачки або баклажани.

Кус-кус з овочами можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби.

Раніше ми розповідали, як за допомогою всього кількох грамів популярної спеції перетворити гречку у справжній шедевр. Також, "Телеграф" писав, як приготувати пісні голубці з картоплею.