Дієтично та дуже смачно: рецепт кус-кусу з овочами
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Ми підкажемо вам простий рецепт кус-кусу з овочами, який підкорить навіть найвибагливішого гурмана.
Кус-кус – це не просто крупа, а справжня скарбничка вітамінів та мікроелементів. Він чудово підходить для приготування легких та смачних страв, які ідеально вписуються в літнє меню. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кус-кусу з овочами, який стане справжнім джерелом свіжості та корисних речовин. Також, пропонуємо рецепт манної каші без грудочок.
Інгредієнти:
- 1 склянка кус-кусу
- 2 склянки овочевого бульйону
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 солодкий перець
- 1 цукіні
- 100 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 пучок свіжої петрушки
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Підготуйте овочі. Цибулю дрібно наріжте, моркву та перець наріжте кубиками, цукіні – тонкими скибочками.
- Замочіть кус-кус. У миску насипте кус-кус і залийте його гарячим овочевим бульйоном. Накрийте кришкою і залиште на 5-10 хвилин, щоб кус-кус набубнявів.
- Обсмажте овочі. У сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Додайте моркву та перець, обсмажте ще 5 хвилин.
- Додайте цукіні та горошок. Додайте до овочів цукіні та зелений горошок. Перемішайте і обсмажте ще 3-4 хвилини.
- Змішайте кус-кус з овочами. До розм'якшеного кус-кусу додайте овочі, посоліть, поперчіть за смаком і перемішайте.
- Додайте петрушку. Дрібно наріжте петрушку і додайте її до кус-кусу. Перемішайте.
Порада:
- Для більш насиченого смаку кус-кусу можна додати до нього трохи куркуми або паприки.
- Також можна використовувати інші овочі за вашим смаком, наприклад, броколі, кабачки або баклажани.
- Кус-кус з овочами можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби.
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