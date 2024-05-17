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Дієтично та дуже смачно: рецепт кус-кусу з овочами

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Кус-кус може стати вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ)
Кус-кус може стати вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо вам простий рецепт кус-кусу з овочами, який підкорить навіть найвибагливішого гурмана.

Кус-кус – це не просто крупа, а справжня скарбничка вітамінів та мікроелементів. Він чудово підходить для приготування легких та смачних страв, які ідеально вписуються в літнє меню. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кус-кусу з овочами, який стане справжнім джерелом свіжості та корисних речовин. Також, пропонуємо рецепт манної каші без грудочок.

Інгредієнти:

  • 1 склянка кус-кусу
  • 2 склянки овочевого бульйону
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 1 солодкий перець
  • 1 цукіні
  • 100 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 пучок свіжої петрушки
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Підготуйте овочі. Цибулю дрібно наріжте, моркву та перець наріжте кубиками, цукіні – тонкими скибочками.
  2. Замочіть кус-кус. У миску насипте кус-кус і залийте його гарячим овочевим бульйоном. Накрийте кришкою і залиште на 5-10 хвилин, щоб кус-кус набубнявів.
  3. Обсмажте овочі. У сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Додайте моркву та перець, обсмажте ще 5 хвилин.
  4. Додайте цукіні та горошок. Додайте до овочів цукіні та зелений горошок. Перемішайте і обсмажте ще 3-4 хвилини.
  5. Змішайте кус-кус з овочами. До розм'якшеного кус-кусу додайте овочі, посоліть, поперчіть за смаком і перемішайте.
  6. Додайте петрушку. Дрібно наріжте петрушку і додайте її до кус-кусу. Перемішайте.

Порада:

  • Для більш насиченого смаку кус-кусу можна додати до нього трохи куркуми або паприки.
  • Також можна використовувати інші овочі за вашим смаком, наприклад, броколі, кабачки або баклажани.
  • Кус-кус з овочами можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби.

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