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Діти більше не захочуть солодощів з магазину: рецепт шоколадного торту з кремом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей торт вразить своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей торт вразить своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Навіть якщо ви не вмієте пекти, цей торт вийде смачним навіть у новачка.

Шоколадний торт – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Він завжди буде актуальним на будь-яке свято або просто як частування до чаю. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного шоколадного торта, який здивує вас своїм насиченим смаком, ароматом та елегантним виглядом. Про це пише Рудь.

Інгредієнти:

Для коржів:

  • 200 г темного шоколаду (не менше 70% какао)
  • 150 г вершкового масла
  • 4 яйця
  • 150 г цукру
  • 100 г борошна
  • 50 г какао-порошку
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. солі

Для крему:

  • 500 мл вершків (33%)
  • 200 г темного шоколаду
  • 2 ст. л. цукрової пудри
  • 1 ч. л. ванільного екстракту

Для декорування:

  • 100 г темного шоколаду
  • свіжі ягоди (за бажанням)

Приготування:

Коржі:

  1. Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
  2. Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром до пишної маси.
  3. По одному вбийте яйця, збиваючи після кожного.
  4. Додайте розтоплений шоколад і добре перемішайте.
  5. Борошно, какао-порошок, розпушувач та сіль просійте через сито і додайте до шоколадної маси. Перемішайте до однорідності.
  6. Вилийте тісто у дві однакові форми для випічки, застелені пергаментним папером.
  7. Випікайте коржі в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин.
  8. Готові коржі вийміть з духовки, дайте їм трохи охолонути у формах, а потім повністю охолодіть на решітці.

Крем:

  1. Вершки доведіть до кипіння, але не кип'ятіть.
  2. Зніміть з вогню і додайте поламаний на шматочки шоколад.
  3. Залиште на 5 хвилин, а потім добре перемішайте до однорідного стану.
  4. Додайте цукрову пудру та ванільний екстракт, перемішайте.
  5. Крем поставте в холодильник на 2-3 години, щоб він загус.

Збирання торта:

  1. Один корж викладіть на тарілку.
  2. Змастіть його щедрим шаром шоколадного крему.
  3. Накрийте другим коржем і знову змастіть кремом.
  4. Залишки крему використовуйте для обгортання торта по боках і зверху.
  5. Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
  6. З розтопленого шоколаду зробіть візерунки або просто полийте торт зверху.
  7. За бажанням прикрасьте торт свіжими ягодами.

Порада:

  • Щоб торт був ще більш насиченим, можна додати в тісто 100 г рубаних горіхів.
  • Для більш ніжного крему вершки можна збити перед тим, як додати шоколад.
  • Готовий торт можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.

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#Рецепт #Торт #їжа-Телеграф