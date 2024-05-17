Діти більше не захочуть солодощів з магазину: рецепт шоколадного торту з кремом
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Навіть якщо ви не вмієте пекти, цей торт вийде смачним навіть у новачка.
Шоколадний торт – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Він завжди буде актуальним на будь-яке свято або просто як частування до чаю. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного шоколадного торта, який здивує вас своїм насиченим смаком, ароматом та елегантним виглядом. Про це пише Рудь.
Інгредієнти:
Для коржів:
- 200 г темного шоколаду (не менше 70% какао)
- 150 г вершкового масла
- 4 яйця
- 150 г цукру
- 100 г борошна
- 50 г какао-порошку
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. солі
Для крему:
- 500 мл вершків (33%)
- 200 г темного шоколаду
- 2 ст. л. цукрової пудри
- 1 ч. л. ванільного екстракту
Для декорування:
- 100 г темного шоколаду
- свіжі ягоди (за бажанням)
Приготування:
Коржі:
- Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром до пишної маси.
- По одному вбийте яйця, збиваючи після кожного.
- Додайте розтоплений шоколад і добре перемішайте.
- Борошно, какао-порошок, розпушувач та сіль просійте через сито і додайте до шоколадної маси. Перемішайте до однорідності.
- Вилийте тісто у дві однакові форми для випічки, застелені пергаментним папером.
- Випікайте коржі в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин.
- Готові коржі вийміть з духовки, дайте їм трохи охолонути у формах, а потім повністю охолодіть на решітці.
Крем:
- Вершки доведіть до кипіння, але не кип'ятіть.
- Зніміть з вогню і додайте поламаний на шматочки шоколад.
- Залиште на 5 хвилин, а потім добре перемішайте до однорідного стану.
- Додайте цукрову пудру та ванільний екстракт, перемішайте.
- Крем поставте в холодильник на 2-3 години, щоб він загус.
Збирання торта:
- Один корж викладіть на тарілку.
- Змастіть його щедрим шаром шоколадного крему.
- Накрийте другим коржем і знову змастіть кремом.
- Залишки крему використовуйте для обгортання торта по боках і зверху.
- Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- З розтопленого шоколаду зробіть візерунки або просто полийте торт зверху.
- За бажанням прикрасьте торт свіжими ягодами.
Порада:
- Щоб торт був ще більш насиченим, можна додати в тісто 100 г рубаних горіхів.
- Для більш ніжного крему вершки можна збити перед тим, як додати шоколад.
- Готовий торт можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.
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