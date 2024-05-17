Діти більше не захочуть солодощів з магазину: рецепт шоколадного торту з кремом

Навіть якщо ви не вмієте пекти, цей торт вийде смачним навіть у новачка.

Шоколадний торт – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Він завжди буде актуальним на будь-яке свято або просто як частування до чаю. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного шоколадного торта, який здивує вас своїм насиченим смаком, ароматом та елегантним виглядом. Про це пише Рудь.

Інгредієнти:

Для коржів:

200 г темного шоколаду (не менше 70% какао)

150 г вершкового масла

4 яйця

150 г цукру

100 г борошна

50 г какао-порошку

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

Для крему:

500 мл вершків (33%)

200 г темного шоколаду

2 ст. л. цукрової пудри

1 ч. л. ванільного екстракту

Для декорування:

100 г темного шоколаду

свіжі ягоди (за бажанням)

Приготування:

Коржі:

Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром до пишної маси. По одному вбийте яйця, збиваючи після кожного. Додайте розтоплений шоколад і добре перемішайте. Борошно, какао-порошок, розпушувач та сіль просійте через сито і додайте до шоколадної маси. Перемішайте до однорідності. Вилийте тісто у дві однакові форми для випічки, застелені пергаментним папером. Випікайте коржі в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин. Готові коржі вийміть з духовки, дайте їм трохи охолонути у формах, а потім повністю охолодіть на решітці.

Крем:

Вершки доведіть до кипіння, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню і додайте поламаний на шматочки шоколад. Залиште на 5 хвилин, а потім добре перемішайте до однорідного стану. Додайте цукрову пудру та ванільний екстракт, перемішайте. Крем поставте в холодильник на 2-3 години, щоб він загус.

Збирання торта:

Один корж викладіть на тарілку. Змастіть його щедрим шаром шоколадного крему. Накрийте другим коржем і знову змастіть кремом. Залишки крему використовуйте для обгортання торта по боках і зверху. Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. З розтопленого шоколаду зробіть візерунки або просто полийте торт зверху. За бажанням прикрасьте торт свіжими ягодами.

Порада:

Щоб торт був ще більш насиченим, можна додати в тісто 100 г рубаних горіхів.

Для більш ніжного крему вершки можна збити перед тим, як додати шоколад.

Готовий торт можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.

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