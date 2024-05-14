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І для обіду, і для вечері, і для відпочинку з друзями: рецепт свинячих реберець у гострому соусу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі ребра просто тануть в роті (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі ребра просто тануть в роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Кращий варіант закуски до пива — пікантні реберця у гострому соусі.

Свинячі, баранячі, телячі — реберця з будь-якого м'яса стануть справжньою окрасою вашого столу. Їх можна приготувати безліччю способів, використовуючи різноманітні маринади, соуси та спеції.

Ці рецепти не лише прості, але й допоможуть вам зробити неймовірну смакоту з ребер. Про це пише Уніан.

Маринади:

  • Медово-гірчичний: 2 ст. л. меду, 1 ст. л. гірчиці, 4 ст. л. кетчупу, 4 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. рослинної олії, перець чорний та червоний мелений за смаком.
  • Яблучно-медовий: 50 мл меду, 50 мл рослинної олії, сік одного лимона, сіль та перець за смаком.
  • Вино-оцтовий: 200 мл червоного вина, 50 мл яблучного оцту, 100 г цукру, 2 ст. л. томатного соусу, 2 ст. л. томатної пасти, сіль та перець за смаком.

Соуси:

  • Томатний: 400 г консервованих томатів, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. гострого перцю, 1 ч. л. орегано, 1/2 ч. л. кмину, сіль та перець за смаком.
  • Азіатський: 100 мл соєвого соусу, 50 мл рисового оцту, 2 ст. л. меду, 1 ст. л. тертого імбиру, 1 ст. л. кунжутного масла, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. гострого перцю чилі, 1 зелена цибулина.

Спеції:

  • Універсальні: паприка, орегано, базилік, часник, цибуля, перець чорний та червоний мелений.
  • Пікантні: гострий перець, чилі, кмин, імбир, коріандр.
  • Східні: кунжут, зірка анісу, кориця, гвоздика.

Способи приготування:

  • Запікання: найпоширеніший спосіб приготування реберець. Їх можна запікати у фользі, рукаві для запікання, на деку або у формі для запікання.
  • Тушкування: реберця тушкують у соусі на повільному вогні, поки вони не стануть м'якими.
  • Гриль: реберця на грилі — це класика, яка завжди має успіх.
  • Копчення: копчені реберця мають неповторний аромат та смак.

Поради:

  • Перед приготуванням реберця потрібно промити, обсушити паперовими рушниками та нарізати на порційні шматки.
  • Замаринувати реберця можна заздалегідь, це зробить їх м'якшими та соковитішими.
  • Під час запікання реберця потрібно періодично поливати маринадом або соусом, щоб вони не висихали.
  • Готові реберця можна подавати з гарніром з картоплі, рису, макаронів або овочів.

Раніше ми ділилися рецептом молодої картоплі з беконом та сиром. Також,пропонуємо рецепт легкого супу.

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