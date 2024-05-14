І для обіду, і для вечері, і для відпочинку з друзями: рецепт свинячих реберець у гострому соусу

Кращий варіант закуски до пива — пікантні реберця у гострому соусі.

Свинячі, баранячі, телячі — реберця з будь-якого м'яса стануть справжньою окрасою вашого столу. Їх можна приготувати безліччю способів, використовуючи різноманітні маринади, соуси та спеції.

Ці рецепти не лише прості, але й допоможуть вам зробити неймовірну смакоту з ребер. Про це пише Уніан.

Маринади:

Медово-гірчичний: 2 ст. л. меду, 1 ст. л. гірчиці, 4 ст. л. кетчупу, 4 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. рослинної олії, перець чорний та червоний мелений за смаком.

2 ст. л. меду, 1 ст. л. гірчиці, 4 ст. л. кетчупу, 4 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. рослинної олії, перець чорний та червоний мелений за смаком. Яблучно-медовий: 50 мл меду, 50 мл рослинної олії, сік одного лимона, сіль та перець за смаком.

50 мл меду, 50 мл рослинної олії, сік одного лимона, сіль та перець за смаком. Вино-оцтовий: 200 мл червоного вина, 50 мл яблучного оцту, 100 г цукру, 2 ст. л. томатного соусу, 2 ст. л. томатної пасти, сіль та перець за смаком.

Соуси:

Томатний: 400 г консервованих томатів, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. гострого перцю, 1 ч. л. орегано, 1/2 ч. л. кмину, сіль та перець за смаком.

400 г консервованих томатів, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. гострого перцю, 1 ч. л. орегано, 1/2 ч. л. кмину, сіль та перець за смаком. Азіатський: 100 мл соєвого соусу, 50 мл рисового оцту, 2 ст. л. меду, 1 ст. л. тертого імбиру, 1 ст. л. кунжутного масла, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. гострого перцю чилі, 1 зелена цибулина.

Спеції:

Універсальні: паприка, орегано, базилік, часник, цибуля, перець чорний та червоний мелений.

паприка, орегано, базилік, часник, цибуля, перець чорний та червоний мелений. Пікантні: гострий перець, чилі, кмин, імбир, коріандр.

гострий перець, чилі, кмин, імбир, коріандр. Східні: кунжут, зірка анісу, кориця, гвоздика.

Способи приготування:

Запікання: найпоширеніший спосіб приготування реберець. Їх можна запікати у фользі, рукаві для запікання, на деку або у формі для запікання.

найпоширеніший спосіб приготування реберець. Їх можна запікати у фользі, рукаві для запікання, на деку або у формі для запікання. Тушкування: реберця тушкують у соусі на повільному вогні, поки вони не стануть м'якими.

реберця тушкують у соусі на повільному вогні, поки вони не стануть м'якими. Гриль: реберця на грилі — це класика, яка завжди має успіх.

реберця на грилі — це класика, яка завжди має успіх. Копчення: копчені реберця мають неповторний аромат та смак.

Поради:

Перед приготуванням реберця потрібно промити, обсушити паперовими рушниками та нарізати на порційні шматки.

Замаринувати реберця можна заздалегідь, це зробить їх м'якшими та соковитішими.

Під час запікання реберця потрібно періодично поливати маринадом або соусом, щоб вони не висихали.

Готові реберця можна подавати з гарніром з картоплі, рису, макаронів або овочів.

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