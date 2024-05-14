І для обіду, і для вечері, і для відпочинку з друзями: рецепт свинячих реберець у гострому соусу
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Кращий варіант закуски до пива — пікантні реберця у гострому соусі.
Свинячі, баранячі, телячі — реберця з будь-якого м'яса стануть справжньою окрасою вашого столу. Їх можна приготувати безліччю способів, використовуючи різноманітні маринади, соуси та спеції.
Ці рецепти не лише прості, але й допоможуть вам зробити неймовірну смакоту з ребер. Про це пише Уніан.
Маринади:
- Медово-гірчичний: 2 ст. л. меду, 1 ст. л. гірчиці, 4 ст. л. кетчупу, 4 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. рослинної олії, перець чорний та червоний мелений за смаком.
- Яблучно-медовий: 50 мл меду, 50 мл рослинної олії, сік одного лимона, сіль та перець за смаком.
- Вино-оцтовий: 200 мл червоного вина, 50 мл яблучного оцту, 100 г цукру, 2 ст. л. томатного соусу, 2 ст. л. томатної пасти, сіль та перець за смаком.
Соуси:
- Томатний: 400 г консервованих томатів, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. гострого перцю, 1 ч. л. орегано, 1/2 ч. л. кмину, сіль та перець за смаком.
- Азіатський: 100 мл соєвого соусу, 50 мл рисового оцту, 2 ст. л. меду, 1 ст. л. тертого імбиру, 1 ст. л. кунжутного масла, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. гострого перцю чилі, 1 зелена цибулина.
Спеції:
- Універсальні: паприка, орегано, базилік, часник, цибуля, перець чорний та червоний мелений.
- Пікантні: гострий перець, чилі, кмин, імбир, коріандр.
- Східні: кунжут, зірка анісу, кориця, гвоздика.
Способи приготування:
- Запікання: найпоширеніший спосіб приготування реберець. Їх можна запікати у фользі, рукаві для запікання, на деку або у формі для запікання.
- Тушкування: реберця тушкують у соусі на повільному вогні, поки вони не стануть м'якими.
- Гриль: реберця на грилі — це класика, яка завжди має успіх.
- Копчення: копчені реберця мають неповторний аромат та смак.
Поради:
- Перед приготуванням реберця потрібно промити, обсушити паперовими рушниками та нарізати на порційні шматки.
- Замаринувати реберця можна заздалегідь, це зробить їх м'якшими та соковитішими.
- Під час запікання реберця потрібно періодично поливати маринадом або соусом, щоб вони не висихали.
- Готові реберця можна подавати з гарніром з картоплі, рису, макаронів або овочів.
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