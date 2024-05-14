И для обеда, и для ужина, и для отдыха с друзьями: рецепт свиных ребрышек в остром соусе

Лучший вариант закуски к пиву — пикантные ребрышки в остром соусе.

Свиные, бараньи, телячьи – ребрышки из любого мяса станут настоящим украшением вашего стола. Их можно приготовить множеством способов, используя всевозможные маринады, соусы и специи.

Эти рецепты не только просты, но и помогут вам сделать невероятную вкуснятину из ребер. Об этом пишет Униан.

Маринады:

Медово-горчичный: 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 4 ст. л. кетчупа, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, черный и красный перец молотый по вкусу.

2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 4 ст. л. кетчупа, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, черный и красный перец молотый по вкусу. Яблочно-медовый: 50 мл меда, 50 мл растительного масла, сок одного лимона, соль и перец по вкусу.

50 мл меда, 50 мл растительного масла, сок одного лимона, соль и перец по вкусу. Виноуксусный: 200 мл красного вина, 50 мл яблочного уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. томатного соуса, 2 ст. л. томатной пасты, соль и перец по вкусу.

Соусы:

Томатный: 400 г консервированных томатов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. острого перца, 1 ч. л. орегано, 1/2 ч. л. тмина, соль и перец по вкусу.

400 г консервированных томатов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. острого перца, 1 ч. л. орегано, 1/2 ч. л. тмина, соль и перец по вкусу. Азиатская: 100 мл соевого соуса, 50 мл рисового уксуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. тертого имбиря, 1 ст. л. кунжутного масла, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. острого перца чили, 1 зеленая луковица.

Специи:

Универсальные: паприка, орегано, базилик, чеснок, лук, черный перец и красный молотый.

паприка, орегано, базилик, чеснок, лук, черный перец и красный молотый. Пикантные: острый перец, чили, тмин, имбирь, кориандр.

острый перец, чили, тмин, имбирь, кориандр. Восточные: кунжут, звезда аниса, корица, гвоздика.

Способы приготовления:

Запекание: самый распространенный способ приготовления ребрышек. Их можно запекать в фольге, рукаве для запекания, на противне или в форме запекания.

самый распространенный способ приготовления ребрышек. Их можно запекать в фольге, рукаве для запекания, на противне или в форме запекания. Тушение: ребрышки тушат в соусе на медленном огне, пока они не станут мягкими.

ребрышки тушат в соусе на медленном огне, пока они не станут мягкими. Гриль: ребрышки на гриле – это классика, которая всегда имеет успех.

ребрышки на гриле – это классика, которая всегда имеет успех. Копчение: копченые ребрышки обладают неповторимым ароматом и вкусом.

Советы:

Перед приготовлением ребрышка нужно промыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать на порционные куски.

Замариновать ребрышки можно заранее, это сделает их более мягкими и сочными.

Во время запекания ребрышка нужно периодически поливать маринадом или соусом, чтобы они не высыхали.

Готовые ребрышки можно подавать с гарниром из картофеля, риса, макарон или овощей.

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