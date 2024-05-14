И для обеда, и для ужина, и для отдыха с друзьями: рецепт свиных ребрышек в остром соусе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Лучший вариант закуски к пиву — пикантные ребрышки в остром соусе.
Свиные, бараньи, телячьи – ребрышки из любого мяса станут настоящим украшением вашего стола. Их можно приготовить множеством способов, используя всевозможные маринады, соусы и специи.
Эти рецепты не только просты, но и помогут вам сделать невероятную вкуснятину из ребер. Об этом пишет Униан.
Маринады:
- Медово-горчичный: 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 4 ст. л. кетчупа, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, черный и красный перец молотый по вкусу.
- Яблочно-медовый: 50 мл меда, 50 мл растительного масла, сок одного лимона, соль и перец по вкусу.
- Виноуксусный: 200 мл красного вина, 50 мл яблочного уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. томатного соуса, 2 ст. л. томатной пасты, соль и перец по вкусу.
Соусы:
- Томатный: 400 г консервированных томатов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. острого перца, 1 ч. л. орегано, 1/2 ч. л. тмина, соль и перец по вкусу.
- Азиатская: 100 мл соевого соуса, 50 мл рисового уксуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. тертого имбиря, 1 ст. л. кунжутного масла, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. острого перца чили, 1 зеленая луковица.
Специи:
- Универсальные: паприка, орегано, базилик, чеснок, лук, черный перец и красный молотый.
- Пикантные: острый перец, чили, тмин, имбирь, кориандр.
- Восточные: кунжут, звезда аниса, корица, гвоздика.
Способы приготовления:
- Запекание: самый распространенный способ приготовления ребрышек. Их можно запекать в фольге, рукаве для запекания, на противне или в форме запекания.
- Тушение: ребрышки тушат в соусе на медленном огне, пока они не станут мягкими.
- Гриль: ребрышки на гриле – это классика, которая всегда имеет успех.
- Копчение: копченые ребрышки обладают неповторимым ароматом и вкусом.
Советы:
- Перед приготовлением ребрышка нужно промыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать на порционные куски.
- Замариновать ребрышки можно заранее, это сделает их более мягкими и сочными.
- Во время запекания ребрышка нужно периодически поливать маринадом или соусом, чтобы они не высыхали.
- Готовые ребрышки можно подавать с гарниром из картофеля, риса, макарон или овощей.
Раньше мы делились рецептом молодого картофеля с беконом и творогом. Также, предлагаем рецепт легкого супа.