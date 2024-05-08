Як звучать 10 найпопулярніших українських прізвищ: у вашому оточенні точно є такі

Практично всі родові імена цього списку пов’язані з професійною діяльністю наших предків

Серед українських прізвищ є вкрай рідкісні, а є й ті, що зустрічаються досить часто, оскільки вони мають понад 100 тисяч носіїв по всій країні.

У рейтингу найпоширеніших родових імен в Україні на першому місці стоїть Мельник. На сьогодні у нашій країні налічується понад 107 тисяч громадян із таким прізвищем. Про це повідомляє генеалогічний портал "Рідні".

Другим за популярністю є прізвище Шевченко. В Україні є 106 тисяч людей, які є носіями цього прізвища. На третьому місці – Коваленко. Має понад 88 тис. носіїв.

Як виглядає топ-10 найпоширеніших прізвищ

Мельник;

Шевченко;

Коваленко;

Бондаренко;

Бойко;

Ткаченко;

Кравченко;

Ковальчук;

Коваль;

Олійник.

Варто зазначити, що 9 із 10 прізвищ у цьому списку пов’язані з професійною діяльністю наших предків. Вирізняється з усіх лише одне — прізвище Бойко. Таке родове ім’я раніше давали тільки за відповідну рису характеру в людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які в Україні є найзагадковіші прізвища, таємниця яких не розкрита дотепер.