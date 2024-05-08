Як звучать 10 найпопулярніших українських прізвищ: у вашому оточенні точно є такі
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Практично всі родові імена цього списку пов’язані з професійною діяльністю наших предків
Серед українських прізвищ є вкрай рідкісні, а є й ті, що зустрічаються досить часто, оскільки вони мають понад 100 тисяч носіїв по всій країні.
У рейтингу найпоширеніших родових імен в Україні на першому місці стоїть Мельник. На сьогодні у нашій країні налічується понад 107 тисяч громадян із таким прізвищем. Про це повідомляє генеалогічний портал "Рідні".
Другим за популярністю є прізвище Шевченко. В Україні є 106 тисяч людей, які є носіями цього прізвища. На третьому місці – Коваленко. Має понад 88 тис. носіїв.
Як виглядає топ-10 найпоширеніших прізвищ
- Мельник;
- Шевченко;
- Коваленко;
- Бондаренко;
- Бойко;
- Ткаченко;
- Кравченко;
- Ковальчук;
- Коваль;
- Олійник.
Варто зазначити, що 9 із 10 прізвищ у цьому списку пов’язані з професійною діяльністю наших предків. Вирізняється з усіх лише одне — прізвище Бойко. Таке родове ім’я раніше давали тільки за відповідну рису характеру в людини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які в Україні є найзагадковіші прізвища, таємниця яких не розкрита дотепер.