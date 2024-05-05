Ваші пращури були багатіями, якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку

Деякі з цих прізвищ збереглися досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про те, ким були їхні перші носії. Так, деякі з них вказують на становище людини в суспільстві.

Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає мовознавець Юліан Редько. За його словами, деякі українські прізвища вказують на розшарування тогочасного суспільства.

Зокрема, про статус людини говорить прізвище Багач (іноді також вживається форма Богач). Воно зафіксоване у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях України. Прізвище набуло різних форм: Багачевич, Богачевський, Богатчук, Богатський, Багацький та Богачишин.

Також про багатство пращурів може говорити прізвище Дука та його похідне Дученко. Люди, які могли швидко розбагатіти, отримували прізвище Скоробогатий чи Скоробогацький.

Крім того, раніше ознакою багатства було розкішне кармазинове або навіть закордонне англійське сукно, його могли дозволити собі лише багатії. Від цього виникли прізвища Кармазін та Фалендіш, що походить з німецького "fein lundisch" ("краще лондонське" сукно).

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища вказують на те, що предки вирізнялися талантом підприємця. Люди, які знаходили способи заробляти на життя і розвивали своє ремесло, отримували певні родові імена.