Ваш предок виділявся гострим розумом, якщо маєте таке прізвище (перелік)

Людей з хорошими розумовими здібностями поважали

Кожне прізвище таїть у собі загадку походження одного з першопредків. Він міг мати дуже добре серце, бути сміливим та вправним воїном, або ж вирізнятись гострим розумом.

У давнину кмітливі та здібні люди користувались особливою повагою, і отримували гарні прізвиська. Родові імена першопредка-розумника перераховані у науковій роботі мовознавця Юліана Редька під назвою "Сучасні українські прізвища".

Українські прізвища, які давали розумним людям

Перелік таких родових імен не дуже великий, проте вони достатньо поширені. Більшість з них походять від слова "мудрий".

На першопредка-розумника вказують такі прізвища:

Мудрий;

Голова;

Мудрик;

Змислий;

Мозковий;

Головань;

Мудрак;

Розумнюк;

Мудрець;

Семирозум;

Головенко;

Мудрейовський;

Головач;

Мудрецький.

Зазначимо, що одним з найвідоміших носіїв прізвища з переліку є футболіст Михайло Мудрик, який влітку може залишити "Челсі". Свою спортивну кар’єру він може продовжити в італійському чемпіонаті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про сучасні українські прізвища єврейського походження. Цікаво, що таких родових імен значно більше на правобережжі Дніпра.

Також ми раніше писали про прізвища, які давали багатим людям. Вони могли собі ні в чому не відмовляти.