Чи є у вашому роді євреї: підкаже прізвище, перевірте своє

Родові імена можуть багато розповісти про минуле

Прізвища українців можуть говорити про те, що їхній перший носій належав до іншої народності. Деякі вказують на походження від литовських князів, інші — що в роду були євреї.

Львівський мовознавець Юліан Редько провів велике дослідження українських прізвищ. Він почав збирати цікаві факти про них ще у 1950-х роках, а згодом видав книгу "Сучасні українські прізвища", в яких перерахував ті, які можуть казати, що серед далеких предків були євреї. Він наголошує, що значну частину мешканців міст правобережної частини України складали саме представники цього народу. Також багато євреїв мешкало в українських селах.

Вони отримували різні прізвиська, які згодом стали родовими іменами. Наприклад, Атлас – поширене серед євреїв прізвище. В Україні живе 123 особи з таким прізвищем.

Які прізвища носять нащадки євреїв:

Габінет, Зельман – ці прізвища отримували євреї, які орендували приміщення православних церков

Маргулес і Рубін – родові імена асимільованих євреїв

Бухер

Верхер

Нішт

Ребман

Шабас

Шайгець

Шайгіц

Кумріг

Як розповідав "Телеграф", деякі українські прізвища прийшли від скіфів та сарматів. Перевірте, чи були кочівники у вашому роді.