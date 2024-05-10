Родом руководила женщина, если ваша фамилия звучит так: проверьте ее в списке

Современные носители фамилий могут не обладать теми характеристиками, которые предоставлялись их предкам.

Каждая украинская фамилия имеет свой смысл или историю, которая началась много лет назад. Так, мы уже писали, что родовые имена в древности давались учитывая место жительства человека, его вид деятельности, внешние особенности или черты характера. Но есть и фамилии, которые давали властным женщинам, управлявшим своим родом.

"Телеграф" рассказал, что они означат и поделился полным перечнем. Если вы носите одну из таких фамилий, значит во главе вашего рода могла быть женщина:

Леночка

Марченко

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук

Гандюк, Гончак, Ганненко

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук

Марусяк, Мащенко, Мелащенко

Меланенко, Меланко, Меланович

Мотренко, Мотрук, Мотрич, Моруй, Мирза

Харитенко

Химченко, Хивренко

Янецкая, Яновская, Янченко, Янчак

Обратим ваше внимание, что современные носители фамилий могут не обладать теми характеристиками, которые предоставлялись их предкам. Историки, занимающиеся изучением истории происхождения украинских фамилий, сегодня продолжают изучать источники, в том числе фольклорные, чтобы сформулировать четкую картину образования тех или иных распространенных в Украине фамилий.

Ранее Телеграф писал, как звучат 10 самых популярных украинских фамилий. У них более 100 тысяч носителей по всей стране.