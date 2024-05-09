У магазині такого не купите: гора найсмачнішого печива з пачки сиру

Швидше приготувати, ніж сходити до магазину

Здається, що приготувати печиво дуже дорого і дуже складно. Однак ми сьогодні вас переконаємо у протилежному.

Разом із Shuba ми поділимося рецептом десерту, який готується лише півгодини. До того ж у його складі прості інгредієнти – борошно, яйце, домашній сир та трошки цукру. У ньому навіть немає ні грама олії та маргарину. Просто змішайте усі інгредієнти – все інше за вас зробить духовка. До речі, до приготування можна долучити й дітей — вони із задоволенням виліплять із тіста фігурки.

Як приготувати домашнє печиво з сиром

Інгредієнти на 8 порцій:

сир кисломолочний — 500 г;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 8 ст. л.;

борошно пшеничне — 4 ст.;

олія соняшникова — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Сир відправляємо у велику миску, додаємо яйця, цукор і перетираємо все. В отриману масу додаємо борошно і замішуємо еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Відправляємо його в холодильник на півгодини. Застилаємо деко пергаментним папером і змащуємо соняшниковою олією. Розкочуємо тісто, за допомогою форм або чашки формуємо печиво і викладаємо на деко. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

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