У магазині такого не купите: гора найсмачнішого печива з пачки сиру
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Швидше приготувати, ніж сходити до магазину
Здається, що приготувати печиво дуже дорого і дуже складно. Однак ми сьогодні вас переконаємо у протилежному.
Разом із Shuba ми поділимося рецептом десерту, який готується лише півгодини. До того ж у його складі прості інгредієнти – борошно, яйце, домашній сир та трошки цукру. У ньому навіть немає ні грама олії та маргарину. Просто змішайте усі інгредієнти – все інше за вас зробить духовка. До речі, до приготування можна долучити й дітей — вони із задоволенням виліплять із тіста фігурки.
Як приготувати домашнє печиво з сиром
Інгредієнти на 8 порцій:
- сир кисломолочний — 500 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 8 ст. л.;
- борошно пшеничне — 4 ст.;
- олія соняшникова — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сир відправляємо у велику миску, додаємо яйця, цукор і перетираємо все.
- В отриману масу додаємо борошно і замішуємо еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Відправляємо його в холодильник на півгодини.
- Застилаємо деко пергаментним папером і змащуємо соняшниковою олією.
- Розкочуємо тісто, за допомогою форм або чашки формуємо печиво і викладаємо на деко. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
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