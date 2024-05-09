В магазине такого не купите: гора вкуснейшего печенья из пачки творога
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Быстрее приготовить, чем сходить в магазин
Кажется, что приготовить домашнее печенье очень дорого и очень сложно. Однако мы сегодня вас убедим в обратном.
Вместе с Shuba мы поделимся рецептом десерта, которое готовится всего полчаса. К тому же в его составе простые ингредиенты — мука, яйцо, домашний творог и немножко сахара. В нем даже нет ни грамма масла и маргарина. Просто смешайте все ингредиенты — все остальное за вас сделает духовка. Кстати, к готовке можно приобщить и детей — они с удовольствием вылепят из теста фигурки.
Как приготовить домашнее печенье с творогом
Ингредиенты на 8 порций:
- сыр кисломолочный — 500 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 8 ст. л.;
- мука пшеничная — 4 ст.;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Творог отправляем в большую миску, добавляем яйца, сахар и перетираем все.
- В полученную массу добавляем муку и замешиваем эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Отправляем его в холодильник на полчаса.
- Застилаем противень пергаментной бумагой и смазываем маслом.
- Раскатываем тесто, с помощью формочек или чашки формируем печенье и выкладываем на противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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