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В магазине такого не купите: гора вкуснейшего печенья из пачки творога

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Творожное печенье без масла
Творожное печенье без масла. Фото shuba.life

Быстрее приготовить, чем сходить в магазин

Кажется, что приготовить домашнее печенье очень дорого и очень сложно. Однако мы сегодня вас убедим в обратном.

Вместе с Shuba мы поделимся рецептом десерта, которое готовится всего полчаса. К тому же в его составе простые ингредиенты — мука, яйцо, домашний творог и немножко сахара. В нем даже нет ни грамма масла и маргарина. Просто смешайте все ингредиенты — все остальное за вас сделает духовка. Кстати, к готовке можно приобщить и детей — они с удовольствием вылепят из теста фигурки.

Как приготовить домашнее печенье с творогом

Ингредиенты на 8 порций:

  • сыр кисломолочный — 500 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 8 ст. л.;
  • мука пшеничная — 4 ст.;
  • масло подсолнечное — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Творог отправляем в большую миску, добавляем яйца, сахар и перетираем все.
  2. В полученную массу добавляем муку и замешиваем эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Отправляем его в холодильник на полчаса.
  3. Застилаем противень пергаментной бумагой и смазываем маслом.
  4. Раскатываем тесто, с помощью формочек или чашки формируем печенье и выкладываем на противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома