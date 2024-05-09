В магазине такого не купите: гора вкуснейшего печенья из пачки творога

Быстрее приготовить, чем сходить в магазин

Кажется, что приготовить домашнее печенье очень дорого и очень сложно. Однако мы сегодня вас убедим в обратном.

Вместе с Shuba мы поделимся рецептом десерта, которое готовится всего полчаса. К тому же в его составе простые ингредиенты — мука, яйцо, домашний творог и немножко сахара. В нем даже нет ни грамма масла и маргарина. Просто смешайте все ингредиенты — все остальное за вас сделает духовка. Кстати, к готовке можно приобщить и детей — они с удовольствием вылепят из теста фигурки.

Как приготовить домашнее печенье с творогом

Ингредиенты на 8 порций:

сыр кисломолочный — 500 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 8 ст. л.;

мука пшеничная — 4 ст.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Творог отправляем в большую миску, добавляем яйца, сахар и перетираем все. В полученную массу добавляем муку и замешиваем эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Отправляем его в холодильник на полчаса. Застилаем противень пергаментной бумагой и смазываем маслом. Раскатываем тесто, с помощью формочек или чашки формируем печенье и выкладываем на противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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