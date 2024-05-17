Як зробити справжнє морозиво вдома: такого ви точно не скуштуєте в магазині

Смачний десерт можна зробити навіть в домашніх умовах.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й смачного морозива. Проте, не завжди хочеться купувати його в магазині, адже невідомо з яких інгредієнтів воно зроблене. Сьогодні ми поділимося з вами секретами, як приготувати домашнє морозиво, яке буде не лише смачним, але й корисним.

Інгредієнти:

500 мл молока

400 г вершків (33%)

150 г цукру

100 г глюкози (за бажанням)

4 жовтки

1 стручок ванілі

Щіпка солі

Додаткові інгредієнти (за бажанням):

Фрукти, ягоди

Шоколад

Горіхи

Цукерки

Приготування:

Підготуйте інгредієнти. Молоко та вершки злегка підігрійте, але не кип'ятіть. Жовтки відокремте від білків. З стручка ванілі вийміть насіння. Збийте жовтки з цукром. У мисці збийте жовтки з цукром до пишної маси. Додайте молоко та вершки. Тонкою цівкою влийте в жовткову суміш молоко та вершки, постійно помішуючи. Додайте глюкозу та ваніль. Додайте глюкозу (якщо використовуєте) та насіння ванілі, перемішайте. Заварюйте крем. Перелийте суміш у каструлю і поставте на повільний вогонь. Постійно помішуючи, варіть крем до загустіння, близько 10-15 хвилин. Крем не повинен кипіти! Остудіть крем. Зніміть крем з вогню і дайте йому повністю охолонути. Заморожуйте морозиво. Перелийте охолоджений крем в ємність для заморожування і поставте в морозильну камеру. Щодві години діставайте морозиво та перемішуйте його, щоб воно не кристалізувалося. Додайте інгредієнти (за бажанням). Коли морозиво почне застигати, додайте в нього фрукти, ягоди, шоколад, горіхи, цукерки або інші інгредієнти за вашим смаком. Заморожуйте до готовності. Заморожуйте морозиво до повної готовності, близько 6-8 годин.

Порада:

Якщо у вас немає глюкози, можна використовувати замість неї мед.

Для більш насиченого смаку морозива можна додати в крем какао-порошок, каву або лікер.

Готове морозиво можна зберігати в морозильній камері до 2 тижнів.

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