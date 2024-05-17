Як зробити справжнє морозиво вдома: такого ви точно не скуштуєте в магазині
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Смачний десерт можна зробити навіть в домашніх умовах.
Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й смачного морозива. Проте, не завжди хочеться купувати його в магазині, адже невідомо з яких інгредієнтів воно зроблене. Сьогодні ми поділимося з вами секретами, як приготувати домашнє морозиво, яке буде не лише смачним, але й корисним.
Інгредієнти:
- 500 мл молока
- 400 г вершків (33%)
- 150 г цукру
- 100 г глюкози (за бажанням)
- 4 жовтки
- 1 стручок ванілі
- Щіпка солі
Додаткові інгредієнти (за бажанням):
- Фрукти, ягоди
- Шоколад
- Горіхи
- Цукерки
Приготування:
- Підготуйте інгредієнти. Молоко та вершки злегка підігрійте, але не кип'ятіть. Жовтки відокремте від білків. З стручка ванілі вийміть насіння.
- Збийте жовтки з цукром. У мисці збийте жовтки з цукром до пишної маси.
- Додайте молоко та вершки. Тонкою цівкою влийте в жовткову суміш молоко та вершки, постійно помішуючи.
- Додайте глюкозу та ваніль. Додайте глюкозу (якщо використовуєте) та насіння ванілі, перемішайте.
- Заварюйте крем. Перелийте суміш у каструлю і поставте на повільний вогонь. Постійно помішуючи, варіть крем до загустіння, близько 10-15 хвилин. Крем не повинен кипіти!
- Остудіть крем. Зніміть крем з вогню і дайте йому повністю охолонути.
- Заморожуйте морозиво. Перелийте охолоджений крем в ємність для заморожування і поставте в морозильну камеру. Щодві години діставайте морозиво та перемішуйте його, щоб воно не кристалізувалося.
- Додайте інгредієнти (за бажанням). Коли морозиво почне застигати, додайте в нього фрукти, ягоди, шоколад, горіхи, цукерки або інші інгредієнти за вашим смаком.
- Заморожуйте до готовності. Заморожуйте морозиво до повної готовності, близько 6-8 годин.
Порада:
- Якщо у вас немає глюкози, можна використовувати замість неї мед.
- Для більш насиченого смаку морозива можна додати в крем какао-порошок, каву або лікер.
- Готове морозиво можна зберігати в морозильній камері до 2 тижнів.
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