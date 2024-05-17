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Як зробити справжнє морозиво вдома: такого ви точно не скуштуєте в магазині

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Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Домашнє морозиво набагато корисніше за магазинне (зображення створено за допомогою ШІ)
Домашнє морозиво набагато корисніше за магазинне (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Смачний десерт можна зробити навіть в домашніх умовах.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й смачного морозива. Проте, не завжди хочеться купувати його в магазині, адже невідомо з яких інгредієнтів воно зроблене. Сьогодні ми поділимося з вами секретами, як приготувати домашнє морозиво, яке буде не лише смачним, але й корисним.

Інгредієнти:

  • 500 мл молока
  • 400 г вершків (33%)
  • 150 г цукру
  • 100 г глюкози (за бажанням)
  • 4 жовтки
  • 1 стручок ванілі
  • Щіпка солі

Додаткові інгредієнти (за бажанням):

  • Фрукти, ягоди
  • Шоколад
  • Горіхи
  • Цукерки

Приготування:

  1. Підготуйте інгредієнти. Молоко та вершки злегка підігрійте, але не кип'ятіть. Жовтки відокремте від білків. З стручка ванілі вийміть насіння.
  2. Збийте жовтки з цукром. У мисці збийте жовтки з цукром до пишної маси.
  3. Додайте молоко та вершки. Тонкою цівкою влийте в жовткову суміш молоко та вершки, постійно помішуючи.
  4. Додайте глюкозу та ваніль. Додайте глюкозу (якщо використовуєте) та насіння ванілі, перемішайте.
  5. Заварюйте крем. Перелийте суміш у каструлю і поставте на повільний вогонь. Постійно помішуючи, варіть крем до загустіння, близько 10-15 хвилин. Крем не повинен кипіти!
  6. Остудіть крем. Зніміть крем з вогню і дайте йому повністю охолонути.
  7. Заморожуйте морозиво. Перелийте охолоджений крем в ємність для заморожування і поставте в морозильну камеру. Щодві години діставайте морозиво та перемішуйте його, щоб воно не кристалізувалося.
  8. Додайте інгредієнти (за бажанням). Коли морозиво почне застигати, додайте в нього фрукти, ягоди, шоколад, горіхи, цукерки або інші інгредієнти за вашим смаком.
  9. Заморожуйте до готовності. Заморожуйте морозиво до повної готовності, близько 6-8 годин.

Порада:

  • Якщо у вас немає глюкози, можна використовувати замість неї мед.
  • Для більш насиченого смаку морозива можна додати в крем какао-порошок, каву або лікер.
  • Готове морозиво можна зберігати в морозильній камері до 2 тижнів.

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