Веганська страва, яку зацінять і затяті м'ясоїди: рецепт котлет з нутом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Котлети можуть їсти навіть вегани — пропонуємо приготувати нутові котлети.
Нут – це не лише джерело рослинного білка, але й основа для приготування безлічі смачних та корисних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом нутних котлет, які стануть чудовою альтернативою м'ясним котлетам. Також, ми писали, що налити у фарш для котлет, щоб страва вийшла особливо соковитою.
Інгредієнти:
- 200 г нуту
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 1 морква
- 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
- 1 столова ложка вівсяних пластівців
- 2 столові ложки панірувальних сухарів
- 1 столова ложка оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Підготуйте нут. Нут промийте і замочіть у холодній воді на ніч. Вранці нут промийте і відваріть до готовності, близько 1-1,5 години.
- Обсмажте овочі. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. У сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву і обсмажте ще 5 хвилин.
- Подрібніть нут. Зваріть нут додати до овочів. Додайте подрібнений часник і зелень. Перемішайте.
- Сформуйте котлети. Додайте в нутову суміш вівсяні пластівці та панірувальні сухарі. Посоліть, поперчіть за смаком і добре перемішайте. З отриманої маси сформуйте котлети.
- Обсмажте котлети. У сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.
- Доведіть котлети до готовності. Перекладіть обсмажені котлети на деко, застелене пергаментним папером, і поставте в розігріту до 180°C духовку на 10-15 хвилин.
Порада:
- Для більш насиченого смаку нутних котлет можна додати в них гриби, тертий сир або спеції, наприклад, куркуму, коріандр або паприку.
- Подавати нутні котлети можна з будь-яким гарніром, наприклад, з салатом, овочами, рисом або гречкою.
Також ми розповідали, які поширені поради щодо приготування шашлику є шкідливими. Також, пропонуємо простий рецепт пасти з шинкою та цукіні.