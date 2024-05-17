Веганська страва, яку зацінять і затяті м'ясоїди: рецепт котлет з нутом

Котлети можуть їсти навіть вегани — пропонуємо приготувати нутові котлети.

Нут – це не лише джерело рослинного білка, але й основа для приготування безлічі смачних та корисних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом нутних котлет, які стануть чудовою альтернативою м'ясним котлетам. Також, ми писали, що налити у фарш для котлет, щоб страва вийшла особливо соковитою.

Інгредієнти:

200 г нуту

1 цибулина

1 зубчик часнику

1 морква

1 пучок зелені (петрушка, кріп)

1 столова ложка вівсяних пластівців

2 столові ложки панірувальних сухарів

1 столова ложка оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Підготуйте нут. Нут промийте і замочіть у холодній воді на ніч. Вранці нут промийте і відваріть до готовності, близько 1-1,5 години. Обсмажте овочі. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. У сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву і обсмажте ще 5 хвилин. Подрібніть нут. Зваріть нут додати до овочів. Додайте подрібнений часник і зелень. Перемішайте. Сформуйте котлети. Додайте в нутову суміш вівсяні пластівці та панірувальні сухарі. Посоліть, поперчіть за смаком і добре перемішайте. З отриманої маси сформуйте котлети. Обсмажте котлети. У сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору. Доведіть котлети до готовності. Перекладіть обсмажені котлети на деко, застелене пергаментним папером, і поставте в розігріту до 180°C духовку на 10-15 хвилин.

Порада:

Для більш насиченого смаку нутних котлет можна додати в них гриби, тертий сир або спеції, наприклад, куркуму, коріандр або паприку.

Подавати нутні котлети можна з будь-яким гарніром, наприклад, з салатом, овочами, рисом або гречкою.

Також ми розповідали, які поширені поради щодо приготування шашлику є шкідливими. Також, пропонуємо простий рецепт пасти з шинкою та цукіні.