Рус

Веганська страва, яку зацінять і затяті м'ясоїди: рецепт котлет з нутом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Нутові котлети є не лише корисними та смачними (зображення створено за допомогою ШІ)
Нутові котлети є не лише корисними та смачними (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Котлети можуть їсти навіть вегани — пропонуємо приготувати нутові котлети.

Нут – це не лише джерело рослинного білка, але й основа для приготування безлічі смачних та корисних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом нутних котлет, які стануть чудовою альтернативою м'ясним котлетам. Також, ми писали, що налити у фарш для котлет, щоб страва вийшла особливо соковитою.

Інгредієнти:

  • 200 г нуту
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 1 морква
  • 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
  • 1 столова ложка вівсяних пластівців
  • 2 столові ложки панірувальних сухарів
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Підготуйте нут. Нут промийте і замочіть у холодній воді на ніч. Вранці нут промийте і відваріть до готовності, близько 1-1,5 години.
  2. Обсмажте овочі. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. У сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву і обсмажте ще 5 хвилин.
  3. Подрібніть нут. Зваріть нут додати до овочів. Додайте подрібнений часник і зелень. Перемішайте.
  4. Сформуйте котлети. Додайте в нутову суміш вівсяні пластівці та панірувальні сухарі. Посоліть, поперчіть за смаком і добре перемішайте. З отриманої маси сформуйте котлети.
  5. Обсмажте котлети. У сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.
  6. Доведіть котлети до готовності. Перекладіть обсмажені котлети на деко, застелене пергаментним папером, і поставте в розігріту до 180°C духовку на 10-15 хвилин.

Порада:

  • Для більш насиченого смаку нутних котлет можна додати в них гриби, тертий сир або спеції, наприклад, куркуму, коріандр або паприку.
  • Подавати нутні котлети можна з будь-яким гарніром, наприклад, з салатом, овочами, рисом або гречкою.

Також ми розповідали, які поширені поради щодо приготування шашлику є шкідливими. Також, пропонуємо простий рецепт пасти з шинкою та цукіні.

Теги:
#Рецепт #Котлети #їжа-Телеграф