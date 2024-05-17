Підходить як до бульйону, так і в якості основної страви: рецепт домашньої локшини

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Домашню локшину можна зробити дуже просто та швидко
Домашню локшину можна зробити дуже просто та швидко. Фото Телеграф

Домашню локшину можна їсти або як окрему страву, або додати до бульйону.

Локшина – це універсальна страва, яка може стати чудовою основою для супу, рагу або просто доповненням до м'ясної чи овочевої страви. А ще це чудова можливість відчути теплоту та затишок домашньої кухні, адже домашня локшина завжди набагато смачніша за магазинну. Також, пропонуємо вам рецепт локшини по-азійськи.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами бабусиної кухні та навчимо вас готувати справжню домашню локшину, яка здивує вас своїм ароматом та ніжністю. Про це пише ТСН.

Інгредієнти:

  • 200 г борошна
  • 2 яйця
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1 ст. л. оливкової олії (за бажанням)

Приготування:

  1. Замісити тісто. У миску просійте борошно, додайте сіль. Зробіть у центрі борошна ямку і вбийте туди яйця. Додайте оливкову олію (якщо використовуєте). Вимішайте тісто руками до однорідної гладкої консистенції.
  2. Відпочиньте тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште відпочивати при кімнатній температурі на 30 хвилин.
  3. Розкачайте тісто. Розділіть тісто на 4 частини. Розкачайте кожну частину тіста на тонкий пласт товщиною 2-3 мм.
  4. Наріжте локшину. Наріжте тісто на смужки шириною 1-2 см. Можна використовувати ніж, спеціальну насадку для м'ясорубки або фігурний ніж для локшини.
  5. Відваріть локшину. У киплячу підсолену воду опустіть локшину і варіть 2-3 хвилини до готовності.
  6. Подайте локшину. Готову локшину відкиньте на друшляк, дайте воді стекти. Подавайте локшину з улюбленим соусом, м'ясом, овочами або просто з вершковим маслом.

Порада:

  • Для більш насиченого кольору локшини можна додати в тісто 1-2 жовтки.
  • Якщо ви хочете зробити локшину більш ніжною, додайте в тісто 1 столову ложку сметани або вершків.
  • Замість оливкової олії можна використовувати вершкове масло.
  • Готову локшину можна заморозити. Для цього її потрібно попередньо відварити, відкинути на друшляк, дати воді стекти і розкласти на деку, застелене пергаментним папером. Після того, як локшина заморозиться, її можна перекласти в пакет для зберігання.

Готуючи домашню локшину, ви не лише отримуєте смачну та ситну страву, але й відчуваєте зв'язок з сімейними традиціями та бабусиними секретами. Спробуйте приготувати локшину за цим рецептом і відчуйте всю магію домашньої кухні!

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