Підходить як до бульйону, так і в якості основної страви: рецепт домашньої локшини

Домашню локшину можна їсти або як окрему страву, або додати до бульйону.

Локшина – це універсальна страва, яка може стати чудовою основою для супу, рагу або просто доповненням до м'ясної чи овочевої страви. А ще це чудова можливість відчути теплоту та затишок домашньої кухні, адже домашня локшина завжди набагато смачніша за магазинну. Також, пропонуємо вам рецепт локшини по-азійськи.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами бабусиної кухні та навчимо вас готувати справжню домашню локшину, яка здивує вас своїм ароматом та ніжністю. Про це пише ТСН.

Інгредієнти:

200 г борошна

2 яйця

1/2 ч. л. солі

1 ст. л. оливкової олії (за бажанням)

Приготування:

Замісити тісто. У миску просійте борошно, додайте сіль. Зробіть у центрі борошна ямку і вбийте туди яйця. Додайте оливкову олію (якщо використовуєте). Вимішайте тісто руками до однорідної гладкої консистенції. Відпочиньте тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште відпочивати при кімнатній температурі на 30 хвилин. Розкачайте тісто. Розділіть тісто на 4 частини. Розкачайте кожну частину тіста на тонкий пласт товщиною 2-3 мм. Наріжте локшину. Наріжте тісто на смужки шириною 1-2 см. Можна використовувати ніж, спеціальну насадку для м'ясорубки або фігурний ніж для локшини. Відваріть локшину. У киплячу підсолену воду опустіть локшину і варіть 2-3 хвилини до готовності. Подайте локшину. Готову локшину відкиньте на друшляк, дайте воді стекти. Подавайте локшину з улюбленим соусом, м'ясом, овочами або просто з вершковим маслом.

Порада:

Для більш насиченого кольору локшини можна додати в тісто 1-2 жовтки.

Якщо ви хочете зробити локшину більш ніжною, додайте в тісто 1 столову ложку сметани або вершків.

Замість оливкової олії можна використовувати вершкове масло.

Готову локшину можна заморозити. Для цього її потрібно попередньо відварити, відкинути на друшляк, дати воді стекти і розкласти на деку, застелене пергаментним папером. Після того, як локшина заморозиться, її можна перекласти в пакет для зберігання.

Готуючи домашню локшину, ви не лише отримуєте смачну та ситну страву, але й відчуваєте зв'язок з сімейними традиціями та бабусиними секретами. Спробуйте приготувати локшину за цим рецептом і відчуйте всю магію домашньої кухні!

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