Будуть сяяти чистотою: як освіжити подушки без прання

Брудні подушки можна очистити і без прання та хімчистки.

Подушки – це не просто аксесуари для сну, а й справжні хранителі нашого комфорту та гарного самопочуття. Проте, з часом вони втрачають свою свіжість, стають тьмяними та можуть навіть накопичувати пил та алергени. Не поспішайте викидати свої улюблені подушки! За допомогою простих лайфхаків ви зможете легко освіжити їх та подарувати їм друге життя. Також, ми писали, як очистити матрац без хімчистки.

Сьогодні ми поділимося секретами, як швидко та просто освіжити подушки.

1. Прання: класичний метод

Перевірте етикетку на подушці. Там ви знайдете інформацію про те, чи можна її прати і при якій температурі.

Виберіть м'який пральний засіб. Не використовуйте агресивні порошки, які можуть пошкодити наповнювач подушки.

Покладіть подушки в пральну машину разом з тенісними м'ячиками. Це допоможе їм краще розпушитися під час прання.

Періть подушки на делікатному режимі при температурі 30-40°C.

Ретельно просушіть подушки. Ви можете зробити це на пральній машині на режимі сушіння або на свіжому повітрі.

2. Сонце та свіже повітря: природні освіжители

Винесіть подушки на сонце. Ультрафіолетові промені допоможуть вбити пилових кліщів та інші мікроорганізми, а також освіжать запах подушок.

Провітріть подушки на свіжому повітрі. Це допоможе їм позбутися запахів та вологи.

3. Сода та оцет: домашні помічники

Посипте подушки харчовою содою. Залиште на кілька годин, а потім пропылесосьте. Сода допоможе ввібрати запахи та освіжити подушки.

Змішайте оцет з водою в пропорції 1:1. Замочіть у цьому розчині ганчірку і протріть нею подушки. Оцет допоможе видалити неприємні запахи та дезінфікувати подушки.

4. Ефірні масла: ароматична свіжість

Додайте кілька крапель ефірної олії лаванди, чайного дерева або лимона на подушку. Це допоможе освіжити її та створити приємний аромат.

Використовуйте спеціальний спрей для подушок з ефірними маслами.

5. Делікатний догляд: особливі подушки

Пухові та пір'яні подушки потребують особливого догляду. Їх краще здавати в хімчистку.

Для латексних та ортопедичних подушок рекомендується використовувати спеціальні засоби для чистки.

Також, ми писали, як прибрати грудки в подушці. Крім того, ми розповідали, як почистити подушки без пральної машини.