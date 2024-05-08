За скумбрією бігатимете в магазин щодня: з неї виходять незрівнянні котлети

Биточки виходять ніжними, соковитими та ароматними

Набридло постійно готувати улюблені котлетки тільки зі свинини чи курки? Пропонуємо урізноманітнити меню та пригостити близьких незвичайними котлетками зі скумбрії.

Такі биточки за рецептом "Важно знать" вийдуть незрівнянними. Вони настільки сподобаються близьким, що в магазин за скумбрією для них бігатимете щодня.

Як приготувати ароматні котлети зі скумбрії

Інгредієнти:

350 г філе скумбрії;

300 г картопляного пюре;

140 г моркви;

20 г зеленої цибулі;

1 ст. л. столового хрону;

100 г пшеничного борошна;

1 куряче яйце;

20 г вершкового масла;

панірувальні сухарі;

сіль, перець до свого смаку;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування:

Миємо та чистимо моркву. Нарізаємо її дрібним кубиком або натираємо на тертці. Обсмажуємо її на розігрітій сковороді з вершковим маслом до м’якості, потім викладаємо на тарілку з паперовою серветкою. Миємо, чистимо і відварюємо до готовності картопля. Пюруємо, додаємо дрібно нарізану зелену цибулю та хрін. В отриману масу також відправляємо дрібно нарізане філе скумбрії та смажену моркву. Все солимо, перчимо і ретельно перемішуємо і змоченими у воді руками формуємо котлети. У мисці вбиваємо куряче яйце, солимо його і збиваємо віночком. В окремий посуд викладаємо борошно, ще в один — панірувальні сухарі. Підготовлені котлети обвалюємо спочатку в пшеничній муці, потім в яйці й в панірувальних сухарях. Після відправляємо їх у холодильник на півгодини. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх із двох сторін по 3-4 хвилини до золотистості.

Якщо залишилося трохи скумбрії – приготуйте з неї незвичайний паштет. Близькі ахнуть від захоплення.