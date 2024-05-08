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Один інгредієнт перетворить "гумовий чобіт" на найніжніше м’ясо: секретний рецепт відбивних

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніжні відбивні у незвичайному клярі
Ніжні відбивні у незвичайному клярі. Фото vazhnoznat.com

Відмінно і до сімейних посиденьок, і до свята

Неможливо відмовитися від шматочка ніжної відбивної. Складно встати з-за столу, якщо на тарілці залишається хоч шматочок.

Однак бувають випадки, коли відбивні виходять сухими. Виправити ситуацію можна, замаринувавши попередньо м’ясо в мінеральній воді. Саме так ваші відбивні вийдуть соковитими, м’якими та смачними. Незвичайним рецептом ділиться "На пенсії".

Як приготувати соковиті та ніжні відбивні на мінералці

Інгредієнти:

  • свинячий биток або куряче філе — 800 г;
  • борошно — 250 г;
  • яйця курячі – 3 шт.

Для маринаду:

  • мінеральна вода – 200 мл
  • сіль, чорний перець, часник сушений – на свій смак;
  • рослинна олія – для смаження та для маринаду

Спосіб приготування:

  1. М’ясо ретельно миємо та нарізаємо смужками товщиною до 1 см. Кожен шматок відбиваємо.
  2. У глибокій мисці змішуємо сіль, перець та сушений часник. Додаємо мінеральну воду і все розмішуємо до розчинення солі, потім додаємо трохи олії.
  3. У приготований маринад відправляємо м’ясо і ставимо на ніч у холодильник.
  4. В окремій ємності збиваємо яйця, а в іншу насипаємо борошно.
  5. Кожну відбивну обвалюємо спочатку в борошні, потім у яйці.
  6. На середньому вогні розігріваємо сковороду з олією, викладаємо відбивні та обсмажуємо їх по 1,5-2 хвилини з кожного боку.

Викладаємо готові відбивні на паперові рушники чи серветки. Подаємо з картопляним пюре та улюбленим салатом.

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