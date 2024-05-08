Один інгредієнт перетворить "гумовий чобіт" на найніжніше м’ясо: секретний рецепт відбивних
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Відмінно і до сімейних посиденьок, і до свята
Неможливо відмовитися від шматочка ніжної відбивної. Складно встати з-за столу, якщо на тарілці залишається хоч шматочок.
Однак бувають випадки, коли відбивні виходять сухими. Виправити ситуацію можна, замаринувавши попередньо м’ясо в мінеральній воді. Саме так ваші відбивні вийдуть соковитими, м’якими та смачними. Незвичайним рецептом ділиться "На пенсії".
Як приготувати соковиті та ніжні відбивні на мінералці
Інгредієнти:
- свинячий биток або куряче філе — 800 г;
- борошно — 250 г;
- яйця курячі – 3 шт.
Для маринаду:
- мінеральна вода – 200 мл
- сіль, чорний перець, часник сушений – на свій смак;
- рослинна олія – для смаження та для маринаду
Спосіб приготування:
- М’ясо ретельно миємо та нарізаємо смужками товщиною до 1 см. Кожен шматок відбиваємо.
- У глибокій мисці змішуємо сіль, перець та сушений часник. Додаємо мінеральну воду і все розмішуємо до розчинення солі, потім додаємо трохи олії.
- У приготований маринад відправляємо м’ясо і ставимо на ніч у холодильник.
- В окремій ємності збиваємо яйця, а в іншу насипаємо борошно.
- Кожну відбивну обвалюємо спочатку в борошні, потім у яйці.
- На середньому вогні розігріваємо сковороду з олією, викладаємо відбивні та обсмажуємо їх по 1,5-2 хвилини з кожного боку.
Викладаємо готові відбивні на паперові рушники чи серветки. Подаємо з картопляним пюре та улюбленим салатом.