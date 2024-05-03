Фантастичний салат зі звичайних буряків: будете їсти його кілограмами
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Ви приготуєте його на раз-два
Під час Великого посту хочеться поласувати ситними, вітамінними та смачними стравами. Саме такий салат можна приготувати зі звичайних буряків.
Продуктів для такого салату за рецептом "Добрих новин" знадобиться мінімум, а смак вийде приголомшливим. Ви подасте на стіл ситну, корисну страву, яка не залишить байдужим нікого.
Як приготувати пісний буряковий салат
Інгредієнти:
- 2 середні буряки;
- 1 велика морква;
- 1 невелика червона цибуля;
- 1 велике яблуко;
- 1/4 чашки оливкової олії;
- 2 ложки бальзамічного оцту;
- 1 чайна ложка меду чи цукру;
- сіль та перець до свого смаку;
- горіхи та зелень для подачі.
Спосіб приготування:
- Відварюємо до готовності буряк та моркву. Даємо овочам охолонути та чистимо. Буряк нарізаємо дрібними кубиками, моркву — такими ж кубиками або натираємо на тертку.
- Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями. Яблуко натираємо на тертці.
- Усі підготовлені інгредієнти змішуємо у великому салатнику.
- Для приготування заправки в окремій мисці змішуємо оливкову олію, оцет бальзамічний, мед або цукор, сіль і перець. Все ретельно перемішуємо.
- Підготовлений салат поливаємо заправкою та добре перемішуємо.
Готовий салат прикрашаємо смаженими горіхами та свіжою зеленню. Подаємо з улюбленим гарніром.