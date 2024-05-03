Фантастичний салат зі звичайних буряків: будете їсти його кілограмами

Ви приготуєте його на раз-два

Під час Великого посту хочеться поласувати ситними, вітамінними та смачними стравами. Саме такий салат можна приготувати зі звичайних буряків.

Продуктів для такого салату за рецептом "Добрих новин" знадобиться мінімум, а смак вийде приголомшливим. Ви подасте на стіл ситну, корисну страву, яка не залишить байдужим нікого.

Як приготувати пісний буряковий салат

Інгредієнти:

2 середні буряки;

1 велика морква;

1 невелика червона цибуля;

1 велике яблуко;

1/4 чашки оливкової олії;

2 ложки бальзамічного оцту;

1 чайна ложка меду чи цукру;

сіль та перець до свого смаку;

горіхи та зелень для подачі.

Спосіб приготування:

Відварюємо до готовності буряк та моркву. Даємо овочам охолонути та чистимо. Буряк нарізаємо дрібними кубиками, моркву — такими ж кубиками або натираємо на тертку. Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями. Яблуко натираємо на тертці. Усі підготовлені інгредієнти змішуємо у великому салатнику. Для приготування заправки в окремій мисці змішуємо оливкову олію, оцет бальзамічний, мед або цукор, сіль і перець. Все ретельно перемішуємо. Підготовлений салат поливаємо заправкою та добре перемішуємо.

Готовий салат прикрашаємо смаженими горіхами та свіжою зеленню. Подаємо з улюбленим гарніром.