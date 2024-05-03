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Фантастичний салат зі звичайних буряків: будете їсти його кілограмами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Смачний буряковий салат
Смачний буряковий салат. Фото napensii.ua

Ви приготуєте його на раз-два

Під час Великого посту хочеться поласувати ситними, вітамінними та смачними стравами. Саме такий салат можна приготувати зі звичайних буряків.

Продуктів для такого салату за рецептом "Добрих новин" знадобиться мінімум, а смак вийде приголомшливим. Ви подасте на стіл ситну, корисну страву, яка не залишить байдужим нікого.

Як приготувати пісний буряковий салат

Інгредієнти:

  • 2 середні буряки;
  • 1 велика морква;
  • 1 невелика червона цибуля;
  • 1 велике яблуко;
  • 1/4 чашки оливкової олії;
  • 2 ложки бальзамічного оцту;
  • 1 чайна ложка меду чи цукру;
  • сіль та перець до свого смаку;
  • горіхи та зелень для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо до готовності буряк та моркву. Даємо овочам охолонути та чистимо. Буряк нарізаємо дрібними кубиками, моркву — такими ж кубиками або натираємо на тертку.
  2. Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями. Яблуко натираємо на тертці.
  3. Усі підготовлені інгредієнти змішуємо у великому салатнику.
  4. Для приготування заправки в окремій мисці змішуємо оливкову олію, оцет бальзамічний, мед або цукор, сіль і перець. Все ретельно перемішуємо.
  5. Підготовлений салат поливаємо заправкою та добре перемішуємо.

Готовий салат прикрашаємо смаженими горіхами та свіжою зеленню. Подаємо з улюбленим гарніром.

Теги:
#Рецепт #Салат #Великий піст #Готуємо вдома