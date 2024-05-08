Розлетиться швидше за шашлики: цей салат з’їдять за лічені хвилини
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За пару хвилин приготуйте, за хвилину з’їсте
Період пікніків складно уявити без соковитого, ніжного шашлику. Доповнити цю чудову страву можна овочевим салатом.
Рецептом ділиться "Скарбничка рецептів". Салат готується з простих продуктів, а виходить соковитим, яскравим та барвистим. У захваті будуть усі близькі та друзі.
Як приготувати овочевий салат
Інгредієнти:
- 250 г свіжої моркви;
- 250 г солодкого перцю;
- 200 г свіжого огірка;
- 150 г салатної цибулі;
- Зелена цибуля;
- гострий перець;
- зелень.
Для заправки:
- 1 ч. л. солі;
- 2 зубчики часнику;
- 10 г імбиру;
- 1 ст. л. меду;
- 4 ст. л. соняшникової олії;
- 3 ст. л. соєвого соусу;
- 3 ст. л. лимонного соку;
- чорний перець на смак.
Спосіб приготування:
- Моркву чистимо і натираємо на тертці для моркви корейською.
- Солодкий перець миємо, видаляємо насіння та нарізаємо соломкою.
- Цибулю чистимо і нарізаємо тонкими четвертинками.
- Свіжий огірок нарізаємо брусочками, подрібнюємо зелену цибулю та петрушку.
- Змішуємо всі підготовлені інгредієнти, солимо, перчимо і ретельно перемішуємо.
- В окремій мисці змішуємо мед, соєвий соус, олію, лимонний сік, сіль, чорний перець, тертий імбир і пропущений прес часник, все ретельно перемішуємо.
Приготованим соусом заправляємо салат, перемішуємо все і даємо постояти 5-7 хвилин. Подаємо на стіл із улюбленими котлетами.