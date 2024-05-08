Розлетиться швидше за шашлики: цей салат з’їдять за лічені хвилини

За пару хвилин приготуйте, за хвилину з’їсте

Період пікніків складно уявити без соковитого, ніжного шашлику. Доповнити цю чудову страву можна овочевим салатом.

Рецептом ділиться "Скарбничка рецептів". Салат готується з простих продуктів, а виходить соковитим, яскравим та барвистим. У захваті будуть усі близькі та друзі.

Як приготувати овочевий салат

Інгредієнти:

250 г свіжої моркви;

250 г солодкого перцю;

200 г свіжого огірка;

150 г салатної цибулі;

Зелена цибуля;

гострий перець;

зелень.

Для заправки:

1 ч. л. солі;

2 зубчики часнику;

10 г імбиру;

1 ст. л. меду;

4 ст. л. соняшникової олії;

3 ст. л. соєвого соусу;

3 ст. л. лимонного соку;

чорний перець на смак.

Спосіб приготування:

Моркву чистимо і натираємо на тертці для моркви корейською. Солодкий перець миємо, видаляємо насіння та нарізаємо соломкою. Цибулю чистимо і нарізаємо тонкими четвертинками. Свіжий огірок нарізаємо брусочками, подрібнюємо зелену цибулю та петрушку. Змішуємо всі підготовлені інгредієнти, солимо, перчимо і ретельно перемішуємо. В окремій мисці змішуємо мед, соєвий соус, олію, лимонний сік, сіль, чорний перець, тертий імбир і пропущений прес часник, все ретельно перемішуємо.

Приготованим соусом заправляємо салат, перемішуємо все і даємо постояти 5-7 хвилин. Подаємо на стіл із улюбленими котлетами.