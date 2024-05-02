Півсклянки секретного інгредієнта – і шашлик буде найніжнішим: цей рецепт точно буде у вас у закладках

Завдяки цьому шашлику у вас буде слава кулінара серед друзів

Навряд чи виїзд на природу обходиться без соковитого шашлику. Безумовно, рецептів цієї страви придумана вже неймовірна кількість, проте хочеться мати під рукою надійний та перевірений, завдяки якому м’ясо танутиме у роті.

Сьогодні з "На пенсії" розповімо, як приготувати правильний маринад, який точно вас підкорить із першого шматочка. Вам знадобиться один незвичайний інгредієнт – кефір, і м’ясо можна навіть не жувати.

Як приготувати соковите м’ясо

Інгредієнти:

шия свиняча — 1 кг;

цибуля — 150 г;

кефір — 125 мл;

сода — 1/4 ч. л.;

сіль — 1 ч. л. з гіркою;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л. з гіркою;

спеція для шашлику — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо порційними шматочками. Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями. У глибоку миску вливаємо кефір. Додаємо до нього соду та перемішуємо руками, щоб пішла реакція. В отриману масу відправляємо м’ясо, сіль, перець і зверху цибулю — її переминаємо руками, щоб овоч пустив сік. Вимішуємо все протягом 5 хвилин. Залишаємо м’ясо в холодильнику на 2-3 години, а краще на ніч — чим довше маринується м’ясо, тим краще.

Далі нанизуємо м’ясо на шампури та обсмажуємо до готовності.

Подаємо з незвичайною закускою. Вийде неймовірно смачно.