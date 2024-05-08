Разлетится быстрее шашлыков: этот салат съедят за считанные минуты
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За пару минут приготовите, за минуту съедите
Период пикников сложно представить без сочного, нежного шашлыка. Дополнить это замечательное блюдо можно овощным салатом.
Рецептом делится "Скарбничка рецептів". Салат готовится из простых продуктов, а получается сочным, ярким и красочным. В восторге будут все близкие и друзья.
Как приготовить овощной салат
Ингредиенты:
- 250 г свежей моркови;
- 250 г сладкого перца;
- 200 г свежего огурца;
- 150 г салатного лука;
- зеленый лук;
- острый перец;
- зелень.
Для заправки:
- 1 ч. л. соли;
- 2 зубчика чеснока;
- 10 г имбиря;
- 1 ст. л. меда;
- 4 ст. л. подсолнечного масла;
- 3 ст. л. соевого соуса;
- 3 ст. л. лимонного сока;
- черный перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Морковь чистим и натираем на терке для моркови по-корейски.
- Сладкий перец моем, удаляем семена и нарезаем соломкой.
- Лук чистим и нарезаем тонкими четвертинками.
- Свежий огурец нарезаем брусочками, измельчаем зеленый лук и петрушку.
- Смешиваем все подготовленные ингредиенты, солим, перчим и тщательно все перемешиваем.
- В отдельной миске смешиваем мед, соевый соус, растительное масло, лимонный сок, соль, черный перец, тертый имбирь и пропущенный пресс чеснок, все тщательно перемешиваем.
Приготовленным соусом заправляем салат, все перемешиваем и даем постоять 5-7 минут. Подаем на стол с любимыми котлетами.