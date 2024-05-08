Разлетится быстрее шашлыков: этот салат съедят за считанные минуты

За пару минут приготовите, за минуту съедите

Период пикников сложно представить без сочного, нежного шашлыка. Дополнить это замечательное блюдо можно овощным салатом.

Рецептом делится "Скарбничка рецептів". Салат готовится из простых продуктов, а получается сочным, ярким и красочным. В восторге будут все близкие и друзья.

Как приготовить овощной салат

Ингредиенты:

250 г свежей моркови;

250 г сладкого перца;

200 г свежего огурца;

150 г салатного лука;

зеленый лук;

острый перец;

зелень.

Для заправки:

1 ч. л. соли;

2 зубчика чеснока;

10 г имбиря;

1 ст. л. меда;

4 ст. л. подсолнечного масла;

3 ст. л. соевого соуса;

3 ст. л. лимонного сока;

черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь чистим и натираем на терке для моркови по-корейски. Сладкий перец моем, удаляем семена и нарезаем соломкой. Лук чистим и нарезаем тонкими четвертинками. Свежий огурец нарезаем брусочками, измельчаем зеленый лук и петрушку. Смешиваем все подготовленные ингредиенты, солим, перчим и тщательно все перемешиваем. В отдельной миске смешиваем мед, соевый соус, растительное масло, лимонный сок, соль, черный перец, тертый имбирь и пропущенный пресс чеснок, все тщательно перемешиваем.

Приготовленным соусом заправляем салат, все перемешиваем и даем постоять 5-7 минут. Подаем на стол с любимыми котлетами.