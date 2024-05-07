З вчорашнього пюре — ситна страва сьогодні: смажені картопляники сподобаються близьким

Виходить одразу повноцінна страва

Картоплю недарма у народі називають другим хлібом, адже з неї можна приготувати стільки смачних страв! І якщо вчора ви смакували картопляне пюре зі смачним оселедцем, то сьогодні з його залишків можна приготувати картопляники.

Готується така страва досить просто, але є ситною та смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.and_.food".

Як приготувати картопляники

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

борошно – 80 г;

яйця – 1 шт.;

фарш – 300-350 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль;

перець;

панірувальні сухарі або борошно;

Спосіб приготування:

Картоплю посолити та відварити, воду злити й потовкти. Або ж використати вчорашнє картопляне пюре. Залишити картоплю охолонути. Для начинки обсмажити цибулю, додати фарш і спеції, довести до готовності. До пюре додати яйце і борошно, замісити тісто. Сформувати невеликі палянички, викласти всередину начинку, защіпнути краї. Сформувати картопляники, змочуючи руки холодною водою. Обваляти в борошні або панірувальних сухарях. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки.

А якщо ви любите картоплю, рекомендуємо ознайомитися з секретами її приготування. Так коренеплід вийде ще смачнішим.