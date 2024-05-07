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З вчорашнього пюре — ситна страва сьогодні: смажені картопляники сподобаються близьким

Автор
Марія Швець Марія Швець
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З простих продуктів легко, смачно, на вечерю для всієї родини
З простих продуктів легко, смачно, на вечерю для всієї родини. Фото 1000.menu

Виходить одразу повноцінна страва

Картоплю недарма у народі називають другим хлібом, адже з неї можна приготувати стільки смачних страв! І якщо вчора ви смакували картопляне пюре зі смачним оселедцем, то сьогодні з його залишків можна приготувати картопляники.

Готується така страва досить просто, але є ситною та смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.and_.food".

Як приготувати картопляники

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • борошно – 80 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • фарш – 300-350 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль;
  • перець;
  • панірувальні сухарі або борошно;

Спосіб приготування:

  1. Картоплю посолити та відварити, воду злити й потовкти. Або ж використати вчорашнє картопляне пюре.
  2. Залишити картоплю охолонути.
  3. Для начинки обсмажити цибулю, додати фарш і спеції, довести до готовності.
  4. До пюре додати яйце і борошно, замісити тісто.
  5. Сформувати невеликі палянички, викласти всередину начинку, защіпнути краї.
  6. Сформувати картопляники, змочуючи руки холодною водою.
  7. Обваляти в борошні або панірувальних сухарях.
  8. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки.

А якщо ви любите картоплю, рекомендуємо ознайомитися з секретами її приготування. Так коренеплід вийде ще смачнішим.

Теги:
#Закуска #Картопля #Готуємо вдома