З вчорашнього пюре — ситна страва сьогодні: смажені картопляники сподобаються близьким
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виходить одразу повноцінна страва
Картоплю недарма у народі називають другим хлібом, адже з неї можна приготувати стільки смачних страв! І якщо вчора ви смакували картопляне пюре зі смачним оселедцем, то сьогодні з його залишків можна приготувати картопляники.
Готується така страва досить просто, але є ситною та смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.and_.food".
Як приготувати картопляники
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- борошно – 80 г;
- яйця – 1 шт.;
- фарш – 300-350 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль;
- перець;
- панірувальні сухарі або борошно;
Спосіб приготування:
- Картоплю посолити та відварити, воду злити й потовкти. Або ж використати вчорашнє картопляне пюре.
- Залишити картоплю охолонути.
- Для начинки обсмажити цибулю, додати фарш і спеції, довести до готовності.
- До пюре додати яйце і борошно, замісити тісто.
- Сформувати невеликі палянички, викласти всередину начинку, защіпнути краї.
- Сформувати картопляники, змочуючи руки холодною водою.
- Обваляти в борошні або панірувальних сухарях.
- Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки.
А якщо ви любите картоплю, рекомендуємо ознайомитися з секретами її приготування. Так коренеплід вийде ще смачнішим.