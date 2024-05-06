Больше никто не вспомнит о котлетах: секретный ингредиент - и зразы хоть на праздничный стол подавай (фото)

Отличный способ накормить всю семью

Если вы любите зразы, то наверняка вы их готовили из свинины с грибами, и по литовскому рецепту. Однако такие пикантные зразы вы точно еще не пробовали.

"Телеграф" в журнале "Люблю готовить" для своих читателей нашел необычный рецепт зраз с черносливом. Попробуйте — и никто не встанет из-за стола, пока на тарелке будет кусочек этого блюда. Это отличный способ разнообразить свое домашнее меню и праздничный стол.

Как приготовить зразы с черносливом

Ингредиенты:

мясной фарш "ассорти" — 500 г;

картофель крупный — 1 шт.;

куриное яйцо — 1 шт.;

гвоздика 2 шт.;

чернослив;

красное

Способ приготовления:

Чистим картофель, натираем на терке и смешиваем с фаршем и специями. В полученную массу вбиваем яйцо и все тщательно вымешиваем. Формируем из подготовленного фарша зразы. В каждый кусочек фарша выкладываем по 1-2 шт. предварительно замоченного чернослива, защипываем по краям и обваливаем в муке. Заготовки отправляем в глубокую тарелку, добавляем немного воды, несколько ягод чернослива, гвоздику и вино. Готовим в течение 30-40 минут.

Фото: Телеграф

Подавать зразы с черносливом можно и в горячем, и в холодном виде. Лучше всего есть их с любимым салатом.