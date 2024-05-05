Ідеальний перекус: що приготувати з лаваша та тортильї за п'ять хвилин

Готується швидко, а продукти використовують бюджетні

Для корисного та збалансованого перекусу краще обирати не піцу чи гарячі бутерброди, а надавати перевагу кориснішим стравам. Чудовим варіантом стануть бутерброди з паштетом або ж бананові чипси, як десерт.

Також можна приготувати роли з лаваша або тортильї та змінювати начинку на свій смак. Рецептом смачних ролів з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати рол з тунцем

Інгредієнти:

тортилья по 62 г — 2 шт.;

тунець у власному соку – 100 г;

вершковий сир – 35 г;

зелень – 30 г;

кукурудза — 60 г;

авокадо — 50 г;

варені яйця — 2 шт.;

Спосіб приготування:

Варені яйця розім'яти виделкою. Авокадо розім'яти виделкою. Додати вершковий сир, кукурудзу, консервований тунець. Все вимішати до однорідної маси. Викласти начинку на тортилью. Зверху викласти 1-2 листи зелені, підігнути краї та скрутити Можна їсти одразу, а можна підсмажити на грилі чи сковороді.

А якщо ви любите смачні та швидкі закуски, рекомендуємо приготувати бутерброди з єврейською намазкою. Вона підійде як просто на перекус, так і до святкового столу.