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Ідеальний перекус: що приготувати з лаваша та тортильї за п'ять хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Простий та смачний рол нашвидкуруч
Простий та смачний рол нашвидкуруч. Фото 1000.menu

Готується швидко, а продукти використовують бюджетні

Для корисного та збалансованого перекусу краще обирати не піцу чи гарячі бутерброди, а надавати перевагу кориснішим стравам. Чудовим варіантом стануть бутерброди з паштетом або ж бананові чипси, як десерт.

Також можна приготувати роли з лаваша або тортильї та змінювати начинку на свій смак. Рецептом смачних ролів з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати рол з тунцем

Інгредієнти:

  • тортилья по 62 г — 2 шт.;
  • тунець у власному соку – 100 г;
  • вершковий сир – 35 г;
  • зелень – 30 г;
  • кукурудза — 60 г;
  • авокадо — 50 г;
  • варені яйця — 2 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Варені яйця розім'яти виделкою.
  2. Авокадо розім'яти виделкою.
  3. Додати вершковий сир, кукурудзу, консервований тунець.
  4. Все вимішати до однорідної маси.
  5. Викласти начинку на тортилью.
  6. Зверху викласти 1-2 листи зелені, підігнути краї та скрутити
  7. Можна їсти одразу, а можна підсмажити на грилі чи сковороді.

А якщо ви любите смачні та швидкі закуски, рекомендуємо приготувати бутерброди з єврейською намазкою. Вона підійде як просто на перекус, так і до святкового столу.

Теги:
#Перекус #Лаваш #Тортілья #Готуємо вдома