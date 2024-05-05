Ідеальний перекус: що приготувати з лаваша та тортильї за п'ять хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується швидко, а продукти використовують бюджетні
Для корисного та збалансованого перекусу краще обирати не піцу чи гарячі бутерброди, а надавати перевагу кориснішим стравам. Чудовим варіантом стануть бутерброди з паштетом або ж бананові чипси, як десерт.
Також можна приготувати роли з лаваша або тортильї та змінювати начинку на свій смак. Рецептом смачних ролів з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати рол з тунцем
Інгредієнти:
- тортилья по 62 г — 2 шт.;
- тунець у власному соку – 100 г;
- вершковий сир – 35 г;
- зелень – 30 г;
- кукурудза — 60 г;
- авокадо — 50 г;
- варені яйця — 2 шт.;
Спосіб приготування:
- Варені яйця розім'яти виделкою.
- Авокадо розім'яти виделкою.
- Додати вершковий сир, кукурудзу, консервований тунець.
- Все вимішати до однорідної маси.
- Викласти начинку на тортилью.
- Зверху викласти 1-2 листи зелені, підігнути краї та скрутити
- Можна їсти одразу, а можна підсмажити на грилі чи сковороді.
А якщо ви любите смачні та швидкі закуски, рекомендуємо приготувати бутерброди з єврейською намазкою. Вона підійде як просто на перекус, так і до святкового столу.