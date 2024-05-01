На бутерброди чи до святкового столу: як приготувати соковиту буженину

Свинина виходить м'яка, ароматна та дуже смачна

Відповідальні господині ймовірно уже склали меню до великоднього столу. Окрім пухких пасок, писанок та смачних салатів, на ньому ймовірно буде домашня ковбаса та буженина.

Саме рецептом смачної соковитої буженини ми сьогодні й хочемо з вами поділитися з вами. Опублікували його на Instagram-сторінці "nisenitnitsia_".

Як приготувати смачну буженину

Інгредієнти:

свинячий ошийок – 1,5 кг;

вода – 1,5 л;

сіль — 3 ст. л. (з гіркою);

морква – 1 шт.;

часник – 1 голівка;

гірчиця гостра;

гірчиця французька;

чорний перець;

паприка копчена;

спеції до мʼяса;

Спосіб приготування:

У воду всипати сіль, розмішати, викласти у розсіл помите м'ясо та тримати у холодильнику 8 годин. М'ясо просушити паперовими рушниками та нашпигувати морквою і часником. Змастити м'ясо двома видами гірчиці та спеціями. Залишити маринуватись за кімнатної температури на 2 години. Запекти свинину у рукаві у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько години. Після цього зменшити температуру до 120 градусів та запікати ще 50 хвилин. Далі відкрити рукав і готувати за температури 200 градусів до золотистості, періодично поливаючи соком, який виділився.

А якщо ви любите свинину, рекомендуємо запекти її з яблуками та брусницею. Вона готується дуже просто, а результат виходить приголомшливий.