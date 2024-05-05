Найкращі начинки для фаршированих яєць: п’ять смачних лайфхаків до Великодня

Чудові рецепти закусок на Великдень

На Великдень зазвичай залишається багато варених яєць, подарованих рідними та друзями. Не поспішайте їх викидати. Окрім смачного салату, куди можна накришити яйця, є одна універсальна закуска — фаршировані яйця

Пропонуємо вам кілька цікавих та смачних рецептів фаршированих яєць, які допоможуть вам дати їм нове життя. Про них розповіли на порталі "Порадниця". Просто приготуйте одну із цих намазок та покладіть її у половинки варених яєць — і отримаєте ситну і яскраву закуску.

Печериці та цибуля

200 г обсмажених печериць

1 маленька цибулина (дрібно нарізана та обсмажена)

8 жовтків

3-4 гілочки зеленої цибулі (нарізати)

2 столові ложки майонезу

сіль і перець

Паста з авокадо

6-8 жовтків

1 авокадо

3 столові ложки майонезу

сік половини лимона

сіль і перець

Намазка з шинкою

6 жовтків

70 г тертого плавленого сиру

100 г дрібно нарізаної шинки

1 гілочка посіченої зелені

1 столова ложка майонезу

сіль і перець

Рибні консерви в олії

4-6 жовтків

1 банка рибних консервів

50 г плавленого сиру

сіль і перець

Оселедець і буряк

2 оселедці

1 маленький запечений буряк

майонез до смаку

Це лише кілька ідей для фаршированих яєць. Не бійтеся експериментувати та додавати свої улюблені інгредієнти. Також ми ділились рецептом апетитного салату.