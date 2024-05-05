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Лучшие начинки для фаршированных яиц: пять вкусных лайфхаков к Пасхе

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Лучшие начинки для яиц
Лучшие начинки для яиц. Фото shuba.life

Замечательные рецепты закусок на Пасху

На Пасху обычно остается много вареных яиц, подаренных родными и друзьями. Не торопитесь их выбрасывать. Кроме вкусного салата, куда можно накрошить яйца, есть одна универсальная закуска – фаршированные яйца.

Предлагаем вам несколько интересных и вкусных рецептов фаршированных яиц, которые помогут вам дать им новую жизнь. О них рассказали на портале "Советница". Просто приготовьте одну из этих намазок и положите ее в половинки вареных яиц и получите сытную и яркую закуску.

Шампиньоны и лук

  • 200 г обжаренных шампиньонов
  • 1 маленькая луковица (мелко нарезанная и обжаренная)
  • 8 желтков
  • 3-4 веточки зеленого лука (нарезать)
  • 2 столовые ложки майонеза
  • соль и перец

Паста из авокадо

  • 6-8 желтков
  • 1 авокадо
  • 3 столовые ложки майонеза
  • сок половины лимона
  • соль и перец

Намазка с ветчиной

  • 6 желтков
  • 70 г тертого плавленого сыра
  • 100 г мелко нарезанной ветчины
  • 1 веточка иссеченной зелени
  • 1 столовая ложка майонеза
  • соль и перец

Рыбные консервы в масле

  • 4-6 желтков
  • 1 банка рыбных консервов
  • 50 г плавленого сыра
  • соль и перец

Сельдь и свекла

  • 2 сельди
  • 1 маленькая запеченная свекла
  • майонез по вкусу

Это всего несколько идей для фаршированных яиц. Не бойтесь экспериментировать и добавлять любимые ингредиенты. Также мы делились рецептом аппетитного салата.

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