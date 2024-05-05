Лучшие начинки для фаршированных яиц: пять вкусных лайфхаков к Пасхе

Замечательные рецепты закусок на Пасху

На Пасху обычно остается много вареных яиц, подаренных родными и друзьями. Не торопитесь их выбрасывать. Кроме вкусного салата, куда можно накрошить яйца, есть одна универсальная закуска – фаршированные яйца.

Предлагаем вам несколько интересных и вкусных рецептов фаршированных яиц, которые помогут вам дать им новую жизнь. О них рассказали на портале "Советница". Просто приготовьте одну из этих намазок и положите ее в половинки вареных яиц и получите сытную и яркую закуску.

Шампиньоны и лук

200 г обжаренных шампиньонов

1 маленькая луковица (мелко нарезанная и обжаренная)

8 желтков

3-4 веточки зеленого лука (нарезать)

2 столовые ложки майонеза

соль и перец

Паста из авокадо

6-8 желтков

1 авокадо

3 столовые ложки майонеза

сок половины лимона

соль и перец

Намазка с ветчиной

6 желтков

70 г тертого плавленого сыра

100 г мелко нарезанной ветчины

1 веточка иссеченной зелени

1 столовая ложка майонеза

соль и перец

Рыбные консервы в масле

4-6 желтков

1 банка рыбных консервов

50 г плавленого сыра

соль и перец

Сельдь и свекла

2 сельди

1 маленькая запеченная свекла

майонез по вкусу

Это всего несколько идей для фаршированных яиц. Не бойтесь экспериментировать и добавлять любимые ингредиенты. Также мы делились рецептом аппетитного салата.