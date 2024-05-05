Лучшие начинки для фаршированных яиц: пять вкусных лайфхаков к Пасхе
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Замечательные рецепты закусок на Пасху
На Пасху обычно остается много вареных яиц, подаренных родными и друзьями. Не торопитесь их выбрасывать. Кроме вкусного салата, куда можно накрошить яйца, есть одна универсальная закуска – фаршированные яйца.
Предлагаем вам несколько интересных и вкусных рецептов фаршированных яиц, которые помогут вам дать им новую жизнь. О них рассказали на портале "Советница". Просто приготовьте одну из этих намазок и положите ее в половинки вареных яиц и получите сытную и яркую закуску.
Шампиньоны и лук
- 200 г обжаренных шампиньонов
- 1 маленькая луковица (мелко нарезанная и обжаренная)
- 8 желтков
- 3-4 веточки зеленого лука (нарезать)
- 2 столовые ложки майонеза
- соль и перец
Паста из авокадо
- 6-8 желтков
- 1 авокадо
- 3 столовые ложки майонеза
- сок половины лимона
- соль и перец
Намазка с ветчиной
- 6 желтков
- 70 г тертого плавленого сыра
- 100 г мелко нарезанной ветчины
- 1 веточка иссеченной зелени
- 1 столовая ложка майонеза
- соль и перец
Рыбные консервы в масле
- 4-6 желтков
- 1 банка рыбных консервов
- 50 г плавленого сыра
- соль и перец
Сельдь и свекла
- 2 сельди
- 1 маленькая запеченная свекла
- майонез по вкусу
Это всего несколько идей для фаршированных яиц. Не бойтесь экспериментировать и добавлять любимые ингредиенты. Также мы делились рецептом аппетитного салата.