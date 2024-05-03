Здивуйте гостей: найкрасивіший великодній салат "Писанка" (відео)
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Яскравий салат до святкового столу
Ми ділились рецептом смачного салату на святковий стіл. Тепер пропонуємо приготувати закуску, яка ідеально пасує саме Великодню — яскравий салат "Писанка".
Рецептом салату на своєму каналі поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Він не лише красивий, а й смачний.
Інгредієнти:
- ковбаса "Салямі" — 150 г
- картопля — 3 шт.
- перець солодкий — 1 шт.
- яйця — 3 шт.
- морква — 2 шт.
- кукурудза — 1 банка.
- майонез — 250 г
- зелена цибуля — 100 г
- оливки — 8-10 шт.
Спосіб приготування:
- Картоплю, моркву та яйця відварюємо до готовності. Охолоджуємо та чистимо.
- Ковбасу нарізаємо кубиками. Те саме — з солодким перцем.
- З кукурудзи зливаємо рідину. Картоплю та моркву натираємо на тертці, яйця нарізаємо шматочками.
- На овальну тарілку викладаємо нарізану ковбасу. Змащуємо майонезом.
- Викладаємо натерту картоплю. Додаємо тонкий шар майонезу.
- Наверх кладемо солодкий перець. Робимо тоненьку майонезну сіточку.
- Наступний шар — яйця. Майонез, а наверх — морква.
- Змащуємо майонезом салат, вирівнюємо ложкою. Викладаємо кукурудзу на поверхню салату. Прикрашаємо його оливками та цибулею.
Салат виходить смачним і дуже красивим. Також ми розповідали, як смачно замаринувати рибку.