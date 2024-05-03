Здивуйте гостей: найкрасивіший великодній салат "Писанка" (відео)

Яскравий салат до святкового столу

Ми ділились рецептом смачного салату на святковий стіл. Тепер пропонуємо приготувати закуску, яка ідеально пасує саме Великодню — яскравий салат "Писанка".

Рецептом салату на своєму каналі поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Він не лише красивий, а й смачний.

Інгредієнти:

ковбаса "Салямі" — 150 г

картопля — 3 шт.

перець солодкий — 1 шт.

яйця — 3 шт.

морква — 2 шт.

кукурудза — 1 банка.

майонез — 250 г

зелена цибуля — 100 г

оливки — 8-10 шт.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву та яйця відварюємо до готовності. Охолоджуємо та чистимо. Ковбасу нарізаємо кубиками. Те саме — з солодким перцем. З кукурудзи зливаємо рідину. Картоплю та моркву натираємо на тертці, яйця нарізаємо шматочками. На овальну тарілку викладаємо нарізану ковбасу. Змащуємо майонезом. Викладаємо натерту картоплю. Додаємо тонкий шар майонезу. Наверх кладемо солодкий перець. Робимо тоненьку майонезну сіточку. Наступний шар — яйця. Майонез, а наверх — морква. Змащуємо майонезом салат, вирівнюємо ложкою. Викладаємо кукурудзу на поверхню салату. Прикрашаємо його оливками та цибулею.

Салат виходить смачним і дуже красивим. Також ми розповідали, як смачно замаринувати рибку.