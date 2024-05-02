Такий салат завжди буде на святковому столі: знадобиться лише чотири інгредієнти (фото)
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Звичний салат заграє новими фарбами
Класичним крабовим салатом уже нікого не здивуєш. У його складі звичні інгредієнти — власне самі крабові палички, консервована кукурудза, варений рис, курячі яйця, огірки та все це заправляється майонезом. Цей звичний салат ми готуємо навіть на багато свят, у тому числі і на Великдень.
"Телеграф" вирішив здивувати читачів незвичайним крабовим салатом. По-перше, у його складі не буде огірків та консервованої кукурудзи – ці інгредієнти ми замінимо грибами. По-друге, викладати його потрібно шарами. На цей салат точно гості звернуть увагу навіть під час пасхальних посиденьок.
Як приготувати крабовий салат з грибами
Інгредієнти:
- рис — 3 ст. л.;
- крабові палички — 2 пачки;
- курячі яйця — 4 шт.;
- печериці — 800 г;
- морква — 1 шт.;
- майонез, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Відварюємо до готовності рис. Чистимо і натираємо моркву.
- Курячі яйця відварюємо круто. Даємо їм охолонути, чистимо. Три яйця дрібно нарізаємо.
- Нарізаємо гриби та обсмажуємо їх до готовності на розігрітій сковороді з олією разом із підготовленою морквою.
- Формуємо салат: викладаємо варений рис, далі крабові палички. Змащуємо їх майонезом. Після цього викладаємо яйця (їх теж змащуємо майонезом). Останнім шаром йдуть гриби тааюб майонез.
За бажанням прикрашаємо салат тертим яйцем та зеленню, скибочками огірків чи помідорів. Подаємо з улюбленим гарніром.