Такий салат завжди буде на святковому столі: знадобиться лише чотири інгредієнти (фото)

Звичний салат заграє новими фарбами

Класичним крабовим салатом уже нікого не здивуєш. У його складі звичні інгредієнти — власне самі крабові палички, консервована кукурудза, варений рис, курячі яйця, огірки та все це заправляється майонезом. Цей звичний салат ми готуємо навіть на багато свят, у тому числі і на Великдень.

"Телеграф" вирішив здивувати читачів незвичайним крабовим салатом. По-перше, у його складі не буде огірків та консервованої кукурудзи – ці інгредієнти ми замінимо грибами. По-друге, викладати його потрібно шарами. На цей салат точно гості звернуть увагу навіть під час пасхальних посиденьок.

Як приготувати крабовий салат з грибами

Інгредієнти:

рис — 3 ст. л.;

крабові палички — 2 пачки;

курячі яйця — 4 шт.;

печериці — 800 г;

морква — 1 шт.;

майонез, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Відварюємо до готовності рис. Чистимо і натираємо моркву. Курячі яйця відварюємо круто. Даємо їм охолонути, чистимо. Три яйця дрібно нарізаємо. Нарізаємо гриби та обсмажуємо їх до готовності на розігрітій сковороді з олією разом із підготовленою морквою. Формуємо салат: викладаємо варений рис, далі крабові палички. Змащуємо їх майонезом. Після цього викладаємо яйця (їх теж змащуємо майонезом). Останнім шаром йдуть гриби тааюб майонез.

Фото: Телеграф

За бажанням прикрашаємо салат тертим яйцем та зеленню, скибочками огірків чи помідорів. Подаємо з улюбленим гарніром.