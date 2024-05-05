Врятує від спеки: як готувати класичний український холодник з буряком

Рецепт простого холодного борщу

Ми ділились рецептом смачного червоного борщу. Є цікава варіація цієї страви, яку готують у спеку. Йдеться про холодник — апетитний суп, який готується з овочів та подається холодним.

Рецептом поділились на порталі "Їсти". Це чудова страва для спекотних днів. А ще її зовсім нескладно приготувати, та й продукти потрібні лише прості і доступні.

Інгредієнти:

2-3 буряки

1 пучок редиски

1 огірок

300 г вареної або запеченої курки

зелень — петрушка, кріп, листя буряка, кінза (за бажанням)

1 лайм або лимон

1 л кефіру

500 мл квасу

2-3 варених картоплі (за бажанням)

2 варених яйця

сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

Запечіть буряк у духовці з часником та спеціями до готовності. Ви можете також використовувати готовий відварений буряк. Наріжте редиску, огірок, курку, буряк та яйця кубиками. З'єднайте інгредієнти: у великій мисці змішайте всі нарізані овочі, курку та зелень. Додайте кефір, квас, сіль, перець та спеції до смаку. Перемішайте. Вичавіть сік з лайма або лимона до холоднику. Це додасть йому свіжості та пікантності. Якщо ви хочете, щоб холодник був більш ситним, додайте до нього варену картоплю, нарізану кубиками. Поставте холодник у холодильник на 30 хвилин, щоб він настоявся. Подавайте його холодним, прикрасивши свіжою зеленню.

Для більш насиченого смаку холоднику можна додати трохи тертого часнику або хріну. Також ми ділились рецептом смачного гуцульського салату "Шухи".