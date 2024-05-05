Залишилися яйця після Великодня – змішайте їх із буряком: лінивий рецепт врятує після свят

Жодне яйце не полетить у відро для сміття

Після Паски залишилося багато гарних крашанок і не хочеться їх викидати? І не потрібно — з них можна приготувати смачний салат.

Варто змішати яйця з буряком — і страва готова. Салат навіть можна їсти як намазку – просто покладіть кілька ложок на хліб. Буряк для страви можна відварити або запекти в духовці в рукаві, замінити майонез грецьким йогуртом або сметаною і за бажанням додати петрушку або кріп — вийде ще смачніше. Рецептом ділиться Shuba.

Як приготувати буряковий салат з яйцем

Інгредієнти на 2 порції:

буряк — 2 шт.;

курячі яйця — 3 шт.;

часник, зубчики — 1 шт.;

майонез 72%, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця ретельно миємо, відправляємо в киплячу воду і відварюємо протягом 10 хвилин до готовності. Дістаємо з окропу, перекладаємо в миску з крижаною водою і даємо охолонути. Чистимо їх від шкаралупи та нарізаємо кубиками. Буряки відварюємо або запікаємо в духовці до готовності. Даємо їй охолонути, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками або натираємо на великій тертці. Часник чистимо і натираємо на дрібній тертці. Змішуємо його з майонезом та ретельно перемішуємо. Підготовлені буряки й нарізані яйця відправляємо в миску, заправляємо майонезом з часником і добре перемішуємо. Солимо і ставимо на півгодини у холодильник.

Подаємо салат з улюбленим гарніром. Можна також подати соковиті котлетки.