Залишилися яйця після Великодня – змішайте їх із буряком: лінивий рецепт врятує після свят
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Жодне яйце не полетить у відро для сміття
Після Паски залишилося багато гарних крашанок і не хочеться їх викидати? І не потрібно — з них можна приготувати смачний салат.
Варто змішати яйця з буряком — і страва готова. Салат навіть можна їсти як намазку – просто покладіть кілька ложок на хліб. Буряк для страви можна відварити або запекти в духовці в рукаві, замінити майонез грецьким йогуртом або сметаною і за бажанням додати петрушку або кріп — вийде ще смачніше. Рецептом ділиться Shuba.
Як приготувати буряковий салат з яйцем
Інгредієнти на 2 порції:
- буряк — 2 шт.;
- курячі яйця — 3 шт.;
- часник, зубчики — 1 шт.;
- майонез 72%, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця ретельно миємо, відправляємо в киплячу воду і відварюємо протягом 10 хвилин до готовності. Дістаємо з окропу, перекладаємо в миску з крижаною водою і даємо охолонути. Чистимо їх від шкаралупи та нарізаємо кубиками.
- Буряки відварюємо або запікаємо в духовці до готовності. Даємо їй охолонути, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками або натираємо на великій тертці.
- Часник чистимо і натираємо на дрібній тертці. Змішуємо його з майонезом та ретельно перемішуємо.
- Підготовлені буряки й нарізані яйця відправляємо в миску, заправляємо майонезом з часником і добре перемішуємо. Солимо і ставимо на півгодини у холодильник.
Подаємо салат з улюбленим гарніром. Можна також подати соковиті котлетки.