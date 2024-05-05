Остались яйца после Пасхи - смешайте их со свеклой: ленивый рецепт спасет после праздников

Ни одно яйцо не полетит в мусорное ведро

После Паски осталось много красивых крашанок и не хочется их выбрасывать? И не нужно — из них можно приготовить вкуснейший салат.

Стоит смешать яйца со свеклой — и блюдо готово. Салат даже можно есть как намазку — просто положите несколько ложек на хлеб. Свеклу для блюда можно отварить или запечь в духовке в рукаве, майонез заменить греческим йогуртом или сметаной и по желанию добавить петрушку или укроп — получится еще вкуснее. Рецептом делится Shuba.

Как приготовить свекольный салат с яйцом

Ингредиенты на 2 порции:

свекла — 2 шт.;

куриные яйца — 3 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

майонез 72%, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца тщательно моем, отправляем в кипящую воду и отвариваем в течение 10 минут до готовности. Достаем из кипятка, перекладываем в миску с ледяной водой и даем остыть. Чистим их от скорлупы и нарезаем кубиками. Свеклу отвариваем или запекаем в духовке до готовности. Даем ей остыть, чистим и нарезаем небольшими кубиками или натираем на крупной терке. Чеснок чистим и натираем на мелкой терке. Смешиваем его с майонезом и тщательно перемешиваем. Подготовленную свеклу и нарезанные яйца отправляем в миску, заправляем майонезом с чесноком и хорошо перемешиваем. Солим и ставим на полчаса в холодильник.

Подаем салат с любимым гарниром. Можно также подать сочные котлетки.